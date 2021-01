Tamara Falcó nunca pensó en que durante su paso por “El Hormiguero” podría enfrentarse a un momento que la dejara casi sin palabras. Pero así es exactamente lo que ha ocurrido. La marquesa de Griñón ha vivido un incómodo momento en la tertulia que comparte con Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo y todo por un comentario por parte del presentador, Pablo Motos, sobre una pieza de joyería que lucía en su mano: un supuesto anillo de compromiso que le podría haber regalado su novio, Íñigo Onieva.

Tan fortuito como curioso, todo ocurrió cuando en una de sus intervenciones, Tamara Falcó hizo un aspaviento que provocó que el anillo saltase por los aires y fuera a parar al suelo. Un detalle del que la hija de Isabel Preysler apenas se dio cuenta porque estaba muy centrada en su alocución, pero el presentador no dudó en levantarse de su asiento, recoger la sortija y entregársela de nuevo. Pablo Motos, al ver el anillo no dudó en hacer un comentario que dejó a Tamara Falcó fuera de juego: «Tiene un brillante, parece un anillo de compromiso», dijo el presentador observando la pieza. “Yo no quiero meterme, pero…», recalcó el presentador. Tamara, en lugar de negarlo o confirmarlo, se puso un tanto nerviosa y se limitó a sonreír, por lo que la duda ha quedado sembrada hasta que sus protagonistas se pronuncien al respecto. Por su parte, el resto de colaboradores no han parado de reír ante la escena.

Un importante detalle que bien podría confirmar los rumores que desde hace tiempo suenan con fuerza en torno a la marquesa de Griñón y su novio, Íñigo Onieva. Tamara Falcó se ha mostrado muy feliz junto al empresario y se dice que podrían estar pensando en dar un paso más en su historia de amor. De hecho, la colaboradora ha hablado de él con mucha naturalidad en sus intervenciones en el programa. Sin embargo, no ha querido aventurar si la pareja tiene planes de boda. Tanto es así, que ante el revuelo que se ha organizado por la sortija, Tamara ha querido plantear un juego a sus seguidores de Instagram. La joven ha compartido en los stories de su perfil una fotografía de dos sortijas junto al siguiente mensaje: «¿cuál de estos anillos se me ha caído en el programa?», escribió en su red social, dando dos opciones a sus seguidores. Las dos piezas que ha compartido son de Tous, tal como ella misma ha confirmado.

Síndrome de Diógenes

Durante el debate que ha desvelado la misteriosa sortija de Tamara, la marquesa de Griñón ha reconocido que no le gusta tirar cosas y que tiende a acumular: “sufro de un poco de Síndrome de Diógenes a veces”, ha recalcado. Con respecto a esto, Nuria Roca también ha hablado sobre lo que ha hecho con las cosas de su ‘anterior vida’: “precinté lo mío y precinté también lo de Juan. Sus cosas de su vida anterior”. Una afirmación a la que el escritor ha respondido: “no guardo nada de nada”. “Como yo guardo todo he guardado hasta eso de él”, ha recalcado la valenciana.