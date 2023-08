Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen inmersos en su particular viaje de verano. Una escapada que arrancó tras su boda, el pasado 8 de julio. Después de pasar por el altar, en una ceremonia celebrada en el palacio de El Rincón, en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid, el matrimonio inició su primera parada de periplo vacacional: Sudáfrica. Aunque a ese destino le sucedieron otros tantos más. Estuvieron días ausentes, disfrutando de sus primeros días como marido y mujer, hasta que, finalmente, fue el empresario quien comenzó a publicar post en Instagram sobre cómo estaba siendo su especial luna de miel.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva/ Instagram

Ahora, se encuentran disfrutando de los paisajes de ensueño de la Polinesia Francesa, degustando la gastronomía local y contemplando los preciosos atardeceres que ofrece el lugar. Hace tan solo unas horas, la marquesa de Griñón ha publicado un carrusel de imágenes en el que ha mostrado parte de su itinerario, pero también ha incluido una estampa suya en bikini. Imagen que ha sembrado la polémica en la Red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

En ella aparece incorporada en una tumbona blanca de aire minimalista teniendo como telón de fondo una zona ajardinada. Para la ocasión, Tamara luce un bikini de dos piezas en color fucsia. Y, aunque la mayoría de los comentarios que ha recibido son positivos, hay uno que ha llamado especial atención. Una usuaria ha comentado lo siguiente: «¡El photoshop en la pierna izquierda se nota mucho!» a lo que otra internauta responde: «Yo también vi algo raro en la pierna». No es la primera vez que acusan a Tamara de utilizar presuntamente una herramienta de retoque en sus fotografías. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril ocurrió algo similar que la colocó en primera plana mediática.

Imagen de Tamara e Íñigo / Redes sociales

Durante su viaje a Indonesia, la diseñadora compartió una fotografía subida en una moto y el relaciones públicas hizo lo mismo, pero sin editar. Un pequeño descuido que no tardó en hacerse viral y que fue de lo más comentado. De hecho, la periodista Nuria Marín se hizo eco de lo ocurrido en su perfil de Instagram. «Fijaos en esta foto que Tamara comparte como post. Es la misma foto, pero no es igual, ¿veis la diferencia?. Hay que decir que Tamara no solo se photoshopea a sí misma, también pasa por el Photoshop a su curri poniéndolo mazao», comentó por aquel entonces la presentadora de Socialité.

Pese al debate generado, la ganadora de Masterchef nunca se llegó a pronunciar, ni tan si quiera en el programa donde colabora, El Hormiguero, espacio que arranca el próximo 4 de septiembre con una invitada de excepción, Isabel Pantoja, tal y como te contamos en exclusiva desde este digital.