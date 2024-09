Las marcas VIP que Irene Montero sí ha lucido, más allá de sus zapatillas Victoria

Irene Montero vuelve a estar rodeada de polémica. Tan solo unos días después de ser acusada de atentar contra la Ley de Patrimonio por pintar unas piedras protegidas en Fuerteventura, la política ha sido de nuevo objeto de titulares tras contestar a una internauta que le ha tachado de «pija comunista» por las zapatillas que lució en una de sus últimas apariciones públicas.

«Zapatillas de 160 euros. Pero ella no es capitalista, es pija-comunista, que viene a ser más o menos lo mismo», escribía una internauta de la red social ‘X’ junto a una fotografía en la que indicaba que se traban de unas deportivas de la marca Veja, una compañía francesa de zapatillas ecológicas cuyo precio no suele ser apto para todos los bolsillos. Al leer el mensaje, la ex ministra de Igualdad del Gobierno de España decidía no optar por el silencio y defenderse de dicha acusación, justificando que la usuaria estaba equivocada y que el calzado con el que aparece en la imagen que adjuntaba no correspondía con el diseño señalado sino con otro perteneciente a la marca española Victoria.

Toma, Noelia, por si te las quieres comprar como las mías 😘 https://t.co/02ApeOXgUp pic.twitter.com/JymkgCre3e — Irene Montero (@IreneMontero) September 1, 2024

«Toma, Noelia, por si te las quieres comprar como las mías», escribía junto a una captura en la que aparecía el modelo real que había escogido para la ocasión, el cual tiene un precio mucho más asequible que el anterior: 46,00 euros. No obstante, lo cierto es que ambos diseños cuentan con una ‘V’ en su lateral y una apariencia muy similar, por lo que, a simple vista, podrían confundirse. Pero sin duda, la diferencia más destacada entre ambos sería el precio. A pesar de las explicaciones aportadas por Montero, la usuaria le contestaba sin cambiar ni un ápice su postura: «No cuela, Irene. No son las mismas y tampoco es mi estilo rosa pijo».

Como no podía ser de otra manera, multitud de usuarios de la Red han reaccionado a este intercambio de mensajes, y la mayoría ha querido resaltar las marcas caras en las que se ha enfundado alguna que otra vez la mujer de Pablo Iglesias. Y es que cabe destacar que, en los último tiempos, la política no ha mostrado ningún complejo en optar por firmas cuyas prendas son de un de alto caché.

Irene Montero en la segunda edición de los Reconocimientos Arcoíris por el Día Internacional Orgullo LGTBI. (Foto: Gtres)

En sus inicios en el mundo de la política, Irene Montero solía ser fiel a una forma de vestir mucho más sport e informal que ahora, pero con el paso del tiempo, ha ido modificando su estilismo con marcas caras y outftis más elegantes. Durante la segunda edición de los Reconocimientos Arcoíris por el Día Internacional Orgullo LGTBI, lució un mono de Lady Pipa cuyo precio asciende hasta los 169,95 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irene Montero (@i_montero_)

Por otro lado,Bimani, una firma de lujo con precios bastantes altos, también ha sido la elección de la política en alguna que otra ocasión. Al igual que Joplin Atelier, la marca que escogió para el Día de la Mujer del pasado 2023, fecha en la que lució un traje de americana y pantalón de 545 euros.