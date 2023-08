Las redes sociales son un arma de doble filo. Y si no que se lo digan a Amelia Bono, que ha recibido en las últimas horas un sinfín de comentarios negativos por su aspecto físico. La hija de José Bono, que es muy activa en las redes sociales, reúne la friolera cantidad de medio millón de seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte parte de su día a día y donde también enseña sus looks , entre otras cosas.

El debate ha girado en torno a una de sus últimas publicaciones, en la que aparece practicando algo de deporte, pero utilizando el humor como tónica general. Algo que no ha gustado a todos sus followers. De hecho, varias usuarias han criticado el cuerpo de Amelia al aparecer en bikini. «¿Estás embarazada? Tienes tripita», «Haz abdominales porque esa barriga…», han sido algunos de los escritos del post que ya reúne más de 15 mil likes. Ante esta inesperada oleada de opiniones sobre su aspecto, Amelia Bono ha tomado la decisión de hablar ante el objetivo de la cámara en una serie de clips que ha subido a los stories de la mencionada red.

«Bueno, ahora que tengo un ratito que se ha ido toda la familia y mis hijos al cine, voy a aprovechar para decirlo, no estaba segura de hacerlo, pero está bien», ha comenzado diciendo, asegurando, algo nerviosa, que ella no comunica «muy bien». «He visto que en mi última publicación comentarios, como ya sabéis os leo, que, por supuesto, es una minoría, pero sobre todo son unos comentarios tan feos, tan destructivos y tan desagradables que lo que me da pena, que es a lo que voy, es que sean de mujeres», ha continuado en su discurso.

Segundos después ha comentado que «lo que tenemos que hacer entre nosotras es defendernos». «Bueno, eso, lo que os decía. Tenemos que defendernos. Es verdad que tengo más tripita, pues bueno, que bien. Es final de verano, he comido todo lo que me ha dado la gana y más… Y bueno, que no voy a entrar eso, pero bueno, que a mi no me hacen daño esos comentarios, sinceramente, pero pueden llegar a hacer mucho daño sobre todo a lo que voy, que es entre mujeres», ha añadido.

Bono ha asegurado que «no entiendo que entre nosotras pase esto. Me da mucha pena y lo quería decir». «En otras ocasiones se ha dicho que no comía que era anoréxica, pero bueno que no es eso, sino lo que quiero decir es que mañana tenemos canas al otro un grano, celulitis, pero que no pasa nada, que lo importante es ser feliz y no criticarnos entre nosotras. Pues eso, chicas, que entre nosotras nos tenemos que apoyar y que cada una somos bonitas como somos y que lo importante está en el corazón y no tanto en lo exterior», ha sentenciado.