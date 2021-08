Tensión es lo que se ha vivido esta tarde en el plató de ‘Viva la Vida’. Sylvia Pantoja ha acudido como invitada y ha coincidido con Luis Rollán, colaborador habitual del espacio, tras estar años sin dirigirse la palabra. En el pasado fueron grandes amigos, hasta que un día todo cambió y se distanciaron. En el primer momento del encuentro, ambos han estado cordiales hasta que han comenzado a profundizar sobre por qué pusieron punto final a su amistad. Por un lado, Sylvia ha asegurado que el motivo de su enemistad es la boda de Luis. “Él no me invitó a su boda y lo hizo porque iba a Isabel, lo hizo por ella», ha dicho sin tapujos. Sin embargo, esta versión la ha negado rotundamente el tertuliano. De hecho, ha asegurado que se dejó de hablar con ella porque “me ha llamado interesado y eso no lo voy a permitir”.

Sylvia Pantoja, también ha confirmado que sí dijo eso del que fue uno de sus grandes amigos. «Es que es así, tú estabas con Isabel por interés, te acercabas a ella porque te convenía», ha dicho segura. Duras palabras que han provocado un fuerte enfrentamiento entre ellos. Toñi Moreno, que se encarga de sustituir a Emma García en verano, ha tenido que mediar para poder llegar a un punto en común.

La prima de Isabel Pantoja ha querido hacer una puntualización más. “Luis siempre va a ser tu palabra contra la mía”, ha comentado disgustada. Instantes después se ha acercado al colaborador y le ha dicho que “he venido aquí con la idea hasta de darte un abrazo”. Sin embargo, ha obtenido una negativa por parte de Luis. Viendo lo que estaba sucediendo, la presentadora ha querido mediar entre Luis y Sylvia. «Todo esto se trata de un malentendido, esto es muy triste, sois dos personas que se adoran y tenéis que arreglarlo (…) Yo he estado con vosotros dos en un Seat Ibiza riendo sin parar y os queríais como hermanos (…) Esto tiene que acabarse aquí y ahora, daros un abrazo ahora mismo», les ha dicho mirándoles a los ojos.

Finalmente, el discurso de Moreno surgía su efecto e inmediatamente los protagonistas de esta historia se levantaban y se fundían en un emotivo abrazo. «Hay dos personas a las que este momento, esta reconciliación les encantaría, a sus padres, dos personas a las que yo adoraba y que nos han cuidado a los dos toda la vida», ha dicho Rollán provocando las lágrimas de Sylvia Pantoja.

Este suceso puede que no le haga mucha gracia a Isabel Pantoja, quien guarda silencio en Cantora desde el enfrentamiento con su hijo, Kiko Rivera. Resulta que Luis Rollán es un buen amigo de ella, y con su prima Sylvia, se puede decir que no tiene buena relación desde hace muchos años por un conflicto familiar.