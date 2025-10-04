Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer y, como no podía ser de otra manera, la ceremonia ha despertado una gran atención mediática que ha acaparado buena parte de los titulares de este sábado 4 de octubre. Aunque lo cierto es que no solo los novios han sido los protagonistas de la jornada, ya que algunas de sus invitadas también han sido el centro de todas las miradas al posicionarse entre las mejor vestidas. Y es que, dentro de una larga lista de miembros de la jet set de nuestro país, sin duda hay ciertos nombres que han destacado sobre el resto por deslumbrar con una acertada elección de vestuario. Como es el caso de Susanna Griso.

La presentadora de televisión no ha dejado indiferente a ninguno de los presentes con un vestido de tirantes de la firma Redondo Brand en color azul marino. Lo ha acompañado de un chal rojo que iba a juego con el lazo de la gran pamela que ha lucido como accesorio de la tienda de tocados Balel. Como calzado, ha utilizado unos zapatos de Carolina Herrera y, como accesorios, ha optado por unas joyas de San Eduardo.

Susanna Griso en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera tampoco han pasado desapercibidas. Y es que madre e hija han escogido dos diseños de Roberto Diz con los que han derrochado glamour y elegancia a su entrada y salida de la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. La hermana del novio ha apostado por la sobriedad con un dos piezas formado por una chaqueta de líneas asimétricas y hombros marcados con un original cruce lateral que ha combinado con unos pantalones fluidos del mismo tono. Como complemento ha lucido un tocado en forma de redecilla negra y unas sandalias de terciopelo con una alta plataforma.

Eugenia Martínez de Irujo en la boda de Cayetano y Bárbara. (Foto: Gtres)

Por su parte, su hija, Tana Rivera, ha deslumbrado con un vestido largo azul marino que contaba con un fajín del mismo tono en la cintura y una falda de gran vuelo. Lo ha acompañado con unas sandalias de tacón cuadrado y unos aros dorados como pendientes.

Tana Rivera en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Paloma Segrelles se ha posicionado como otra de las mejor vestidas de la ceremonia. La socialité se ha enfundado en un vestido fucsia de mangas abullonadas y escote cuadrado que ha querido acompañar de unas sandalias negras y de un tocado estructurado del mismo tono del vestido.

Paloma Segrelles en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Olivia de Borbón también ha estado muy acertada con su estilismo. Ha apostado por un vestido verde satinado, de corte midi y ajustado, que la ha convertido en una de las más sofisticadas de la ceremonia. Como accesorios ha elegido unas sandalias burdeos atadas al tobillo, un bolso a juego y un abanico de paja para combatir con las altas temperaturas de la capital hispalense.

Olivia de Borbón y Julián Porras en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Como siempre pasa cada vez que acude a un evento social de esta índole, Sofía Palazuelo también se ha unido a la lista de mejor vestidas. Para la especial ocasión, la duquesa de Huéscar ha optado por un vestido verde esmeralda de volantes y tejido ligero que contaba con un corte asimétrico en la falda, la cual también tenía una caída vaporosa que aportaba movimiento a cada uno de sus pasos.

Fernando Fitz James Staurt y Sofía Palazuelo en la boda de Cayetano y Bárbara. (Foto: Gtres)

Como accesorios ha escogido unos sandalias de tacón negras y un bolso de mano a juego.