Susana Griso sorprende al revelar cómo fue su primera comunión

El pasado fin de semana, Jerez se convirtió en un cónclave VIP con motivo de la primera comunión de la nieta de José Luis López Fernández, conocido como El Turronero. Sobre este evento, al que acudieron numerosos rostros conocidos, se ha hablado durante la tertulia de Espejo Público. Tras comentar la cita, Susanna Griso ha revelado un detalle inédito de su pasado.

De esta manera, la presentadora de televisión se ha animado a contar una divertida anécdota familiar que ha sorprendido a los presentes en el plató. Una historia que, precisamente, tiene relación sobre cómo vivió ella su peculiar comunión.

Susanna Griso. (Foto: Gtres)

La peculiar Comunión de Susanna Griso

Susanna Griso ha comenzado explicando su relato de la siguiente manera. «Mi madre, que tenía siete hijos y estaba cansada de bodas, bautizos y comuniones, ¿qué hizo? Cuando se casó su hija número cuatro, hacemos la boda y a Susanna le colamos la comunión», ha dicho en un primer momento.



«Me puso delante de mi hermana y su futuro esposo y todo el mundo se preguntaba ‘¿qué hace esta niña?’. No se enteró nadie de que era mi comunión… Forma parte del anonimato al que he estado sometida en mi familia toda la vida», ha continuado explicado sobre esta escena familiar ante la atenta mirada de los colaboradores.

Journalist Susanna Griso attending » Atresplayer » platform presentation in Madrid on Tuesday, 13 June 2023.

Dos grandes pérdidas

Susanna Griso, que está muy unida a los suyos, tuvo que enfrentarse a la pérdida de dos de sus seis hermanos. Su hermano Damian falleció de VIH. «Tuve un hermano que murió de sida, esa experiencia fue dolorosísima y sé perfectamente lo que es salir del armario, el rechazo y el hecho de tener y sufrir una enfermedad que en ese momento estaba tan estigmatizada como era el VIH», expresó la periodista en una entrevista en El Mundo.

La periodista Susanna Griso en un acto en Madrid. / Gtres

No era la primera vez que Susanna compartía la historia de su hermano. En 2021, también lo hizo al recoger su galardón en el marco de los Premios Diversa Global 2021. «Quiero dedicar este premio a una persona que me está viendo en el cielo: mi hermano Damián. Él murió de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento», expresó, sin poder contener la emoción en una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid. Griso también ha perdido a una hermana, a causa de un infarto, en 2019. Por otro lado, también mantenía un excelente vínculo con sus padres, Paco Griso, que se dedicaba a la industria textil, y Montserrat Raventós, que falleció en 2017 a los 94 años.