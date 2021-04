Supervivientes | Gianmarco y Tom, la cara y la cruz de una noche de tensiones

Según van pasando los días, las tensiones se suceden con más frecuencia en ‘Supervivientes’. El hambre, la incomodidad de la selva hondureña y el roce del día a día no ayudan a los náufragos, que este martes han vivido una jornada de tensión en la que se han mostrado las discusiones entre Lara y Sylvia y también entre Marta López y Tom, cuya relación está más fría que nunca, hasta el punto de que ya no se consideran amigos.

Sin embargo, lo importante de este martes estaba en las pruebas de recompensa, en esta ocasión en forma de cama y almohada. Un sueño hecho realidad, casi literalmente, para todos ellos, cansados de dormir en el duro suelo. Para hacerse con ellas, los concursantes han tenido que superar varias pruebas de destreza que han tenido, pero no todos podían hacerse con el premio, que ha recaído en: Olga, Marta, Gianmarco y Carlos Alba, de los encallados, que ha vuelto a demostrar tener grandes capacidades.

El salvado de la semana

Conseguido el codiciado premio, el reality ha pasado a otro punto importante, el de conocer el nombre del nominado que se libra de ser expulsado el próximo jueves. Sentados en fila, Tom, Palito, Alejandro y Gianmarco han esperado con tensión la ducha de barro con la que ‘Supervivientes’ les dice que no se pueden relajar. El primero en mancharse ha sido Alejandro Albalá, que a pesar de todo se ha mostrado optimista: «Lo que la audiencia decida está bien. Poco a poco. Espero que el jueves pueda salvarme», ha dicho.

Tras ello, los nervios han aumentado hasta que Palito Dominguin ha descubierto que en esta ocasión el público no estaba de su parte. La baza de la salvación estaba entonces entre Tom y Gianmarco, pero al final ha sido el italiano el que ha podido cantar victoria: «¡muchas gracias a todos mis ‘gianmarquistas’», ha dicho sin poder esconder su alegría.

El más alicaído de los tres nominados ha sido Alejandro Albalá, que no está pasando una buena semana. Hace unos días, el exmarido de Isa Pantoja se rompía con Marta tras una discusión con Gianmarco y Tom Brusse. «Los dos contra mí. Me llamaron racista por decir que uno es italiano y otro francés, estoy nominado y te encuentras que estás solo y que empiezas a echar de menos a tu familia», dijo el cántabro, que desde entonces no ha recuperado la ilusión con la que comenzó el formato.

Día negro para Alejandro Albalá

Las malas noticias no han terminado ahí para Alejandro, pues también ha sido nominado por sus compañeros, pero por otro motivo. Los concursantes de pleno derecho tenían por delante una dura decisión: votar a uno de sus compañeros para que pasase unos día en el barco encallado, donde las condiciones son mucho más duras. Tras lo que parecía una elección entre Alejandro y Tom, finalmente los habitantes de la playa han elegido a Alejandro Albalá, quien tras escuchar su nombre ha acusado a Valeria de haber cambiado el nombre de su pizarra. Esto no solo lo ha negado la italiana, también el propio Carlos Sobera desde plató: «estate tranquilo porque vigilamos que no haya torcedura por parte de nadie. Puso Alejandro desde el principio”.

Aclarado el tema, Albalá ha matizado que le había sorprendido mucho que Melyssa, que como líder fue quien deshizo el empate, le votase a él en vez de a su ex. «Luego dice que Tom es el que menos confianza le inspira. No sé que rollo se traen», ha dicho el joven, a lo que ella ha respondido diciendo que «Tom es una persona a la que en el fondo le tengo cariño. Fue mi pareja y no podría mandarle allí, mi moral no me deja». Unas palabras que no han sentado bien en plató, donde han recordado que el francés no tuvo reparos en serle infiel cuando estaban concursando en ‘La isla de las tentaciones’.

Su llegada al barco naufrago ha supuesto una gran alegría para sus compañeros, pero no para Alejandro, que nada más subir abordo ha confesado que estos días no se ha sentido arropado por el resto. Una situación que espera que cambie estos días al relacionarse con nuevas personas y salir de la rutina.

Rocío Flores sale en defensa de Olga Moreno

Una semana más, Rocío Flores ha vuelto a obtener parte del protagonismo del plató al hablar de Olga Moreno, mujer de su padre. Si bien la joven ya dejó claro que su labor no es ser su defensora, no ha podido evitar sacar su carácter para defenderla. Tras la prueba de recompensa, Rocío ha asegurado estar «muy feliz por ella» y es que ha sido una de las ganadoras junto a Gianmarco Onestini y Marta López. «Han sido todos, sí, pero Olga ha marcado la diferencia, porque ha metido la pelota. El juego de la serpiente es mortal», ha recalcado la joven.



Minutos después, el programa ha mostrado una discusión entre Marta y Melyssa que ha terminado por salpicar a la mujer de Antonio David Flores. En cierto momento, la de ‘La isla de las tentaciones’ le espetaba al resto del grupo que hubiera hablado de ella a sus espaldas. «¿Quién te ha dicho eso? ¿Tom, le has dicho a Melyssa que estamos hablando en su contra?», le ha preguntado la andaluza al italiano, que ha especificado que solamente le había dicho a su ex que tuviese cuidado. La discusión ha ido subiendo de tono hasta que Marta ha explotado contra Melyssa, reprochándole que siempre diga que van contra de ella.

Emitida la conversación, las cámaras han regresado a plató donde Rocío, indignada, ha dicho: «Tienes dos ovarios y coges y se lo dices a la cara, pero no arrastres a Olga. ¿Por qué la tiene que meter en su saco? Es que me da mucho coraje… Hablamos de sinceridad, luego, como dice Carmen, han hablado todos pero cuando Marta habla antes con Tom, le mete casa sobre Melyssa y luego Marta habla bien de Melyssa hacia Tom». Y es que no le ha parecido bien que Marta, durante la discusión, haya metido a la madre de su hermana en el saco.