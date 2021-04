Supervivientes | Adiós definitivo Antonio Canales, primer concursante expulsado

Primera expulsión definitiva en ‘Supervivientes’. Palito, Tom y Alejandro han vivido una noche muy intensa y es que uno de ellos sería despedido del concurso al final de la noche. De todos ellos, los días más complicados los ha pasado Albalá, pues desde el pasado martes ha estado en el barco encallado, donde las condiciones son más duras que en la playa. Pese a todo los tres estaban en igualdad de condiciones, sin conocer que el que menos apoyo recibiese se marcharía a Playa Destierro para pasar unos días con Antonio Canales y Lola. Uno de los tres, tras el voto de la audiencia, se volvería a España este jueves de manera definitiva.

El reality, como es costumbre ha comenzado con el juego de recompensa, que en esta ocasión ha enfrentado a los encallados y a los supervivientes de pleno derecho. La recompensa merecía el esfuerzo: una hamburguesa gigante con bacon, queso, lechuga, tomate… Y tan grande que podían comer casi todos.

La prueba se ha llamado ‘barco a la deriva’, de uno en uno, debían empujar un mástil, cada una hacia un lado, siendo el ganador el que tirara el primero un timón colocado a la misma distancia. El reto ha estado muy reñido, tanto que uno de los duelos, protagonizado por Carlos y Gianmarco, ha durado tanto tiempo que al final los dos han recibido el premio de manera individual. Finamente, el grupo vencedor ha sido el de los habitantes de la isla, que sin embargo se han quedado sin hamburguesa. ¿El motiva? Unos días antes recibieron una misiva de ‘El pirata Morgan’ en la que les imponía una penalización por la cual no podían comer nada caliente durante una semana. A cambio, el programa les ha otorgado un kit de pesca premium. Como era de esperar, no ha sido recibido con alegría entre el grupo.

Tras conocer la decisión, Olga Moreno se ha venido abajo, rompiendo a llorar entre los brazos de Tom. “Tenemos mucha hambre, Jorge”, ha dicho la andaluza, a lo que Marta López aseguraba que apenas están comiendo un puñado de arroz al día.

El cansancio de los desterrados

Las cámaras se marchado entonces a Playa Destierro, donde Lola y Antonio Canales lo han pasado mal en los últimos días, hasta el punto de que la joven, siempre alegre y con ganas de dar lo mejor de sí, ha afirmado que tenía ganas de volver a su casa. “Es muy difícil, eres como un animal más, Creo que ya no olemos ni a humano”, ha reconocido Lola a Jorge Javier Vázquez. Tan divertido como siempre, el presentador le ha preguntado entonces a qué huele su compañero. “Antonio huele a pelícano”, dicho entre risas la de ‘La isla de las tentaciones’, a lo que el bailaor ha asegurado que por su parte “Lola huele a selva”.

Tras verle las partes nobles a Antonio Canales, que se ha probado en directo unos calzoncillos que le han regalado, ha llegado el turno de conectar con la Palapa, donde se ha conocido el nombre de los salvados de la semana y se han repasado los acontecimientos de los últimos días.

Palito Dominguín dice adiós a la isla

Como todos los jueves, el momento más tenso ha sido en el que tocaba conocer el nombre del expulsado semanal. Tras la salvación de Tom, que ha agradecido los votos a sus fans, «os quiero un montón, tercera vez. Recibo mucha energía y alegría, voy a darlo todo», ha dicho, ha llegado el turno del segundo nombre.

La votación estaba entre Alejandro Albalá y Palito, y finalmente la expulsada ha sido la hermana de Bimba Bosé, que ha recibido un gran abrazo del cántabro. «Le he cogido cariño hasta a Tom, que me nominó hace un rato. Sois gente top, no sabéis la suerte que he tenido de coincidir con vosotros. No os vengáis abajo, seguid viviéndolo por Lola Antonio y por mí, que ya no estamos”, ha dicho sin poder contener las lágrimas.

Alejandro Albalá, de nominado a nuevo líder de la semana

Mientras Palito se dirigía a Playa Destierro para reencontrarse con Lola y Antonio, siendo uno de los tres el expulsado definitivo, ha tenido lugar el juego para conocer al líder de la semana. A excepción de Omar, que no ha sido elegir para participar, el resto se han colgado de unas ‘camas’ que, poco a poco, se inclinaban hacia el mar hasta llegar a la verticalidad, poniendo a prueba la fuerza de sus brazos y su resistencia.

La primera en caer ha sido Valeria, seguida de Marta López y Melissa. Tom, Olga y Gianmarco han sido los siguientes en caer, siendo el vencedor semanal Alejandro Albalá, que lo ha celebrado con un gran grito de victoria. “¡Estoy de vuelta!”, ha celebrado el exmarido de Isa Pantoja.

Cuatro nuevos nominados y una expulsión

Como es costumbre, la gala de este jueves de ‘Supervivientes’ ha terminado con las nominaciones. Los próximos siete días, Marta, Melyssa y Omar tendrán que esforzarse a fondo para no ser el expulsado. No solo ellos, también Tom, que vuelve a estar en el punto de mira tras la decisión de Alejandro, que le ha elegido como nominado en calidad de líder.

La gala ha terminado con el nombre del primer expulsado de ‘Supervivientes 2021’: Antonio Canales, para quien su aventura ha llegado al final. «Pasarlo bien, pasarlo bomba. Os quiero», ha dicho a sus compañeras, Lola y Palito, tras escuchar su nombre en los labios de Jorge Javier Vázquez. «Te quiero Lola, mi sobrina», se ha despedido de la joven, que parecía más triste incluso que él. Pese a la mala noticia, el bailaor ha mostrado su buen humor de siempre, fundiéndose en un emotivo abrazo con las dos chicas.

«Me voy con el corazón lleno. Me voy siendo un gran superviviente», se ha despedido de ‘Supervivientes’ Antonio Canales, que se ha marchado de la inhóspita Playa Destierro con la mejor de sus sonrisas.