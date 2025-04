El sueño que le quedó por cumplir al Papa Francisco: bautizar a los hijos de Cristiano Ronaldo

Cuando creíamos que ya lo habíamos leído todo sobre el Papa Francisco, surge algo nuevo que nos sorprende y nos descoloca. En trece años de papado, han sido muchos los momentos y las anécdotas que han pasado a la historia, y que conforman la personalidad de un hombre único y extraordinario, referente no solo en lo virtuoso, sino también en lo político. Desde su fallecimiento el pasado lunes 21 de abril, un día después de finalizar la Semana Santa, todos los periódicos del mundo se han llenado de relatos sobre las mil batallas que vivió: desde su infancia, su amor terrenal, su llegada a Roma, hasta la revolución que impulsó en el seno de la propia Iglesia. No obstante, hay algo que se mantuvo en secreto y que tiene que ver con los deseos y preferencias personales de Francisco: su voluntad de bautizar a los hijos de Cristiano Ronaldo.

Así lo cuenta Ruben Pacheco Correia. Rubén, un reputado chef portugués oriundo de las islas Azores, es muy cercano a CR7 y a toda su familia, especialmente a Dolores y Elma Aveiro, madre y hermana mayor del ex madridista. Esta semana acudió al magazine Dois às 10 de la cadena TVI y, como todas las entrevistas y conversaciones de estos días giran en torno al Papa, reveló sin darle demasiada importancia una gran sorpresa.

«Bromeando me dijo (el Papa): Ya he recibido a todos los portugueses, solo me falta recibir a uno, que es Cristiano Ronaldo. Aproveché ese momento y, en cierto modo, le dije: Pero yo me encargo, yo te traigo a Cristiano Ronaldo aquí. Conozco a Dolores Aveiro, como tú también la conoces bien, y cuando salí llamé a Dolores y a Elma Aveiro y les dije que el Papa Francisco quería recibir a Cristiano. Primero concertamos una visita para Dolores y su familia, la cual se llevó a cabo y los acompañé. En esa ocasión se produjo una revelación: el Papa quería bautizar a los hijos de Ronaldo. En ese momento, Georgina Rodríguez estaba embarazada de gemelos, pero uno de los bebés murió. No sé cómo terminó esta situación. Mientras tanto, el Papa también se ha debilitado en los últimos años».

Cristiano Jr., el único bautizado hasta el momento

Lo cierto es que Cristiano y Georgina pasaron por momentos muy duros tras la muerte de su hijo Ángel, hermano gemelo de Bella Esmeralda. La propia Georgina se mostró muy afectada en la segunda temporada de su docu-reality Soy Georgina, donde la pérdida del pequeño estuvo muy presente.

Resulta curioso, sin embargo, que el único de los cinco hijos del futbolista que está realmente bautizado sea Cristiano Jr., el mayor. Se desconoce el motivo por el cual Eva, Mateo y Bella aún no han sido bautizados, pero puede que, tal y como cuenta el conocido chef portugués, la voluntad y el deseo del Papa Francisco hayan jugado un papel importante. Su Santidad tenía ese sueño, pero al final no pudo cumplirlo.