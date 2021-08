Soraya Arnelas cambia de opinión y anuncia que se vacunará frente al coronavirus

Cada día que pasa, son más las personas que están vacunadas frente al coronavirus, pero todavía hay quien tiene reticencias y prefieren esperar. Una de esas personas era la cantante Soraya Arnelas, quien a finales de junio anunció su decisión de no vacunarse, sembrando la polémica entre gran parte de sus seguidores, pues la artistas está embarazada. «Hay muchos ginecólogos que lo recomiendan y otros muchos que no entonces nos toca a nosotros, los padres y las madres, decidir sobre nuestra propia salud, y está muy bien que tengamos esa opción, pero no sabemos qué hacer. Yo, obviamente, si no estuviera embarazada, ya estaría vacunada. De momento, si me dan a elegir, prefiero no vacunarme», anunciaba a través de sus redes sociales.

«Bueno pues al final, y concluyendo el tema de la vacuna, he decidido no ponérmela embarazada. Lo he pensado, he leído, me he informado y he tomado mis decisiones. Me quedan 3 meses y medio para tener a Olivia, no quiero poner en riesgo ni lo más mínimo el embarazo. Aunque digan que es seguro», escribía en un comentado post.

Pero tras unas semanas de reflexión, la extremeña ha cambiado de opinión y ha comunicado que finalmente sí va a vacunarse antes de dar a luz a su segunda hija, fruto de su relación con el modelo Miguel Ángel Herrera. Ha sido lo ha decidido tras una cita con su ginecólogo, que se lo ha recomendado: «Comentaros que en esta última cita mi ginecólogo me recomienda que me vacune contra el coronavirus, y que cada vez hay más estudios y más pruebas de que la vacuna es necesaria. Obviamente, para no pasar por percances y sustos en caso de coger el coronavirus, porque ya os comenté que yo ya lo pasé, me ha recomendado que me la ponga. Así que por recomendación médica lo voy a hacer», desvela.

Además, Soraya ha aprovechado para señalar a aquellos que no aceptaron su primera decisión y la trataron de manera injusta. «Os dije que yo no era negacionista, que si tenía que hacerlo lo iba a hacer, siempre y cuando mi médico me lo recomendara, no la gente de las redes sociales, porque se cuentan y se dicen tantas cosas…», se la escucha decir en el vídeo.

«Como estoy de 26 semanas, me comentan que trate de separarla con la vacuna de la tosferina, así que nada, toca mirar calendarios y ya está. Si hay que ponérsela, nos la ponemos tranquilamente, mucho más allá de los pensamientos que pueda tener uno en la cabeza», añade la autora de ‘Mi mundo sin ti’.

Sin duda, un gran ejemplo a seguir para mujeres que también se encuentren en estado. Eso sí, ella recomienda que cada uno siga las recomendaciones de su médico, pues cada cuerpo es un mundo «lo importante es fiarse del que a uno le lleva, y si el mío lo dice, pues hay que hacerlo. Y ya no quiero hablar más de la vacuna, por Dios, que estoy muy cansada», ha sentenciado, dando el asunto por zanjado.