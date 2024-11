Sonia Ferrer echa leña al fuego en su cruzada contra Escassi: "Me pensaría mucho tenerlo como enemigo"

Desde que salió a la luz que Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez habían decidido poner punto final a su historia de amor, el nombre del jinete no ha parado de acaparar gran parte de los titulares del país. Y no precisamente por su ruptura, sino por la larga lista de chicas conocidas con las que se le ha relacionado posteriormente: desde Hiba Abouk hasta Sheila Casas, entre otras. Esta situación, como no podía ser de otra manera, ha situado en el punto de mira a las mujeres que forman parte del largo historial amoroso del actual colaborador de TardeAR, cuya opinión sobre las noticias que está protagonizando el mismo está generando un gran interés.

Sonia Ferrer es una de sus ex parejas que se ha pronunciado al respecto. Lo ha hecho durante su presencia en la inauguración de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, donde durante su interacción con los medios, ha sido preguntada por la situación sentimental de Escassi: «No sé con quién está Álvaro. Supongo que se sabe que estoy bastante alejada de todo esto. Entiendo que me preguntéis […] pero yo no estoy aquí para dar consejos a nadie», comenzaba a decir.

Sonia Ferrer en la inauguración de las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. (Foto: Gtres)

Sin querer entrar en mayores detalles, Sonia se hacía eco de nuevo de una advertencia que ya hizo en el pasado sobre el jinete: «Hay gente a la que uno prefiere no tener como enemigo. Y eso lo dije y lo mantengo. Claro que sí. Y ya está. Yo no quiero volver atrás, ni quiero contar mi vida, mi pasado, ni lo que viví ni lo que dejé de vivir. Pero sí, yo me pensaría muy mucho tener a Álvaro Muñoz Escasi como enemigo. Yo no iría por la televisión declarando una guerra», sentenciaba.

A pesar de sus declaraciones, Sonia señalaba que «no le desea el mal» y que «espera que le vaya muy bien». «No tengo mucho más que decir sobre el tema […] No sé ni con quién está», concluía, dejando entrever que no es conocedora de las últimas noticias que confirman que su ex pareja podría estar de nuevo ilusionado en el amor gracias a Sheila Casas.

Su historia de amor

Fue en el año 2013 cuando Álvaro Muñoz Escassi y Sonia Ferrer coincidían por primera vez en un plató de televisión. Ambos eran concursantes de la misma edición de ¡Mira quién salta! y, aunque por aquel entonces el sevillano tenía pareja, su flechazo con Sonia fue tan extremo que dejó su relación para comenzar una nueva historia con la presentadora.

Álvaro Muñoz Escassi y Sonia Ferrer en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Y así fue como nació una de las parejas más mediáticas y recordadas de la crónica social de nuestro país. Por aquellos años acapararon gran parte de los titulares del momento, pero lo cierto es que tan solo unos meses después, sorprendieron anunciando su ruptura. Ferrer aseguró que todo había ocurrido en buenos términos, pero a día de hoy no mantienen ningún tipo de relación, y las últimas declaraciones de la misma son una gran prueba de ello.