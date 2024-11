Las reacciones opuestas de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas tras ser pillados besándose

Desde que su historia de amor con María José Suárez llegó a su fin, han sido muchas las mujeres con las que se ha relacionado a Álvaro Muñoz Escassi. Sin embargo, ninguna tan sorprendente como la última. Y es que, inesperadamente, Sheila Casas se ha unido a la lista de las posibles conquistas del jinete. Tal y como confirma una conocida revista del país, fueron vistos en actitud muy cariñosa el pasado 31 de octubre por las calles de Madrid. Juntos fueron a comprar lotería y acto seguido entraron en una iglesia de la zona. Posteriormente hicieron una parada en una tienda de disfraces y, más tarde, comieron en una conocida marisquería con varios amigos.

Como era de esperar, las imágenes han generado un gran revuelo en la crónica social del país y los pasos de ambos se han convertido en uno de los más seguidos del momento. El primero en reaccionar fue Escassi, el cual, lejos de detallar o confirmar que la información que ha trascendido sea veraz, prefirió salir corriendo y montarse en el coche que le esperaba. Así, una vez más, dejaba en una gran incógnita cómo se encuentra su situación sentimental, blindándose a contar ningún dato al respecto.

Álvaro Muñoz Escassi. (Foto: Gtres)

Sheila Casas también ha reaccionado al reportaje publicado por Lecturas en los últimos días. Pero lo ha hecho de una manera muy distinta a la del jinete. Y es que, en su caso, sí que ha articulado palabra, aunque de una manera escueta y visiblemente nerviosa. «Él es maravilloso […] Somos muy amigos», sentenciaba. En las imágenes se puede comprobar cómo la hermana de Mario Casas intenta en todo momento huir de la presencia de las cámaras, subiéndose rápidamente en el vehículo que le esperaba.

Sheila Casas en Madrid. (Foto: Gtres)

Su otra ‘pillada’

Más allá de lo mencionado, el programa Socialité también ha conseguido unas imágenes que podrían ser otra prueba de que entre ellos hay algo más que una amistad, pese a sus declaraciones. Y es que el formato ha emitido un video en el que aparecen saliendo juntos de un local. Al ver las cámaras se quedan en shock. «Qué fuerte», repetía el sevillano, justificando que tenían una comida en el establecimiento madrileño y que tan solo eran amigos. No obstante, se dieron un abrazo que ha vuelto a generar todo tipo de especulaciones.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas en Madrid. (Foto: Mediaset)

La reacción de Hiba Abouk

A las palabras de Álvaro y Sheila se suman las de Hiba Abouk, una de las últimas mujeres con las que también se ha vinculado al jinete en los últimos meses. Mostrándose tranquila en todo momento, la actriz ha respondido ilusionada a la posibilidad de que los mencionados mantengan un romance, dejando entrever que ella nunca ha tenido ningún noviazgo con el ex concursante de MasterChef: «Me parecería estupendo, no hay ningún problema, ojalá. […] No tengo nada que decir, si está enamorado yo me alegro un montón, porque es un tío al que quiero mucho. Sheila también es divina, así que poco más os puedo decir», decía.