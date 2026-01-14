Sofía Suescun saca a la luz un vídeo de Kiko mientras estaba con Gloria Camila que pone en entredicho su fidelidad

Sofía Suescun se ha sumado al trend del momento, en el que vemos a muchos famosos recordando el 2016. Así, la influencer ha hecho un repaso por ese año tan especial para ella, en el que precisamente saltó a la fama gracias a su paso por Gran Hermano. De ese modo, podemos verla posando en las instalaciones de Mediaset o atendiendo sus primeros bolos, aunque no es eso lo que más nos llama la atención. Suescun ha incluido dentro de este post, un curioso vídeo de Kiko Jiménez en el que parece estar declarándole su amor: «Hola, Sofía. Aquí estoy, pensando en ti. Y ya que no puedo comerte, y eres un bombón, voy a comerme este otro bombón», le dice en el mismo.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez en un evento. (Foto: Gtres)

Unas imágenes que, según explica Sofía en la descripción, no corresponden al 2016, sino que ya se conocían de mucho antes. Concretamente, desde el año 2014, cuando ambos coincidieron en Mujeres y hombres y viceversa. ¿El problema? Que en aquel momento Kiko estaba saliendo con Gloria Camila Ortega, lo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una supuesta infidelidad. «Joyitas del 2016, que me siguierais con esa voz tiene mérito. El video de Kiko es de antes, pero lo tenía en la carpeta del 2016. No sé por qué jajaja», escribe junto al carrusel recopilatorio.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez durante su paso por ‘GH Vip’. (Foto: Gtres)

«Ay, Kiko Jiménez jajajja no te esperaba! Y con bombones siempre endulzando la vida de Sofía Suescun», puede leerse en los comentarios. «¡Me hace reír Kiko! jajaj, desde siempre se le escurría la baba por la niña», escriben en la publicación.

El controvertido comienzo de Kiko Jiménez y Sofía Suescun

Los inicios del romance entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun fueron bastante convulsos. Sobre todo, porque después de que el influencer pusiese fin a su relación con Gloria Camila tras cuatro años juntos, no tardaba en rehacer su vida junto a Suescun. Eso dio pie a una guerra mediática tanto fuera como dentro de los platós de televisión. Y es que Sofía llegó hasta el punto de usar un pijama de la hija de Ortega Cano durante su vídeo de presentación de GH VIP.

Sin embargo, ya en 2017, mientras concursaba en Supervivientes, Sofía desvelaba que había llegado a tener un romance con él. Una relación que duró apenas ocho meses y que no terminó muy bien.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun en 2019. (Foto: Gtres)

«Nos conocimos por Facebook cuando él terminó el trono. A mí me pareció guapillo. Empezamos a hablar, a vernos, pero, por oídas, yo sabía que a este chico le gustaba la fiesta, las mujeres y no me fiaba de él», se sinceró con sus compañeros. Es más, describía a Kiko como un hombre celoso y controlador. «A este lo que le interesa es tener la vida solucionada», sentenciaba. Pese a ello, una vez que Jiménez puso fin a su historia con Gloria Camila, no tuvieron problema a la hora de darse una segunda oportunidad. Una relación que dura hasta el día de hoy, habiendo hecho frente a numerosos baches en el camino.