Silvio Berlusconi ha muerto este lunes a los 86 años. El empresario llevaba varias semanas ingresado en el Hospital San Raffaele de Milán por una infección pulmonar derivada de la leucemia crónica que padecía y por la que estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia. Ha sido la familia de Berlusconi la que ha comunicado la noticia que, como era de esperar, ha generado un sinfín de reacciones en todo el mundo.

Nacido en Milán en 1936, Berlusconi fue, sobre todo, un hombre polifacético, que tuvo una dilatada carrera en diferentes ámbitos. Antes de dedicarse a la política, el italiano destacó en el entorno de los medios de comunicación, es más, fue el fundador y presidente de Mediaset, un imperio que consiguió expandir al extranjero. No obstante, además del éxito, la polémica ha sido una de las constantes a lo largo de toda su vida, en la que ha estado en el punto de mira de manera recurrente.

A lo largo de su vida, Berlusconi se ha visto implicado en más de 40 procesos judiciales, de los cuales ha salido airoso en la mayoría de las ocasiones. Sin lugar a dudas, su polémica más sonada fue el que se conoce como caso Ruby Ter, en el que se investigaba si Berlusconi había sobornado a participantes para comprar su silencio en sus fiestas ‘sexuales’.

Hace casi una década, en junio de 2013, se le condenó a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por prostitución de menores y abuso de autoridad por este caso. Se acusaba a Berlusconi de pagar por servicios sexuales a Ruby Ter, la mujer que dio nombre al caso y que en este momento era menor. Sin embargo, tras más de diez años de intensa lucha, un tribunal de Milán le absolvió de esos cargos. Según el tribunal, el empresario no tenía por qué saber que Ruby era menor de edad.

No ha sido la única polémica que ha salpicado al empresario. Poco después de su condena por el caso Ruby Ter, la Corte Suprema de Casación le condenó a cuatro años de cárcel por fraude fiscal. Tal como recalcó el tribunal, se consideró como probado que aumentó el precio de la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de Mediaset. En este caso, el político fue inhabilitado para cargo público durante cinco años, pero logró evitar la cárcel por su edad. No obstante, tuvo que llevar a cabo servicios sociales, en concreto, en un centro de cuidado de ancianos. El Tribunal de Milán le redujo 45 días de la condena, por lo que esta terminó el 6 de marzo de 2015.

Fue a finales de 1993 cuando Berlusconi entró en política y undó el partido Forza Italia, con el que ganó las elecciones en marzo de 1994. Su imagen de empresario triunfador, su condición de multimillonario eran sus principales bazas, que conectaban con el electorado. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por la polémica en diferentes ámbitos. Berlusconi disfrutaba mucho en el ambiente internacional, es más, protagonizó encuentros con la Reina Isabel, el matrimonio Obama o Angela Merkel, que generaron múltiples titulares. De hecho, su amistad con Putin es uno de los temas que más ha desgastado su imagen pública. En el otoño de 2022 vieron la luz una serie de audios privados en los que ambos bromeaban con unos regalos de cumpleaños.

Han sido muchas las frases polémicas que el mandatario ha pronunciado a lo largo de los años y que le han puesto en el punto de mira de manera constante. Por ejemplo, en una ocasión dijo: «Un sondeo dice que el 33% de las jóvenes italianas sí se acostarían conmigo. El resto de las chicas contesta: «¿Otra vez?». También ha hablado de Forza Italia como la ‘nueva falange romana’ o comentó a los supervivientes de un terremoto en Abruzzo que se «tomaran la experiencia como un fin de semana de acampada».

Los herederos de Berlusconi

A lo largo de sus más de ocho décadas de vida, Berlusconi fue padre de cinco hijos, con dos mujeres diferentes. Los mayores de ellos, fruto de su matrimonio con Carla Elvira Dall’Oglio, son Marina -de 57 años- y Pier Silvio -de 54-. Marina está considerada en la actualidad la mujer más rica de Italia, mientras que Pier Silvio ejerce, en estos momentos, como consejero delegado del grupo audiovisual Mediaset.

Tras su separación de Carla Elvira Dall’Oglio, después de un matrimonio que duró dos décadas, el político y empresario empezó un romance con la actriz Verónica Lario, a la que conoció en una representación de El cornudo magnífico en el teatro Manzoni de Milán en 1980, propiedad del empresario. El 8 de octubre de 1985, tras el divorcio de Berlusconi de su primera esposa, los dos comenzaron una coexistencia oficial y, finalmente, se casaron en una ceremonia civil el 15 de diciembre de 1990.

Antes de su enlace, la pareja ya había tenido a sus tres hijos, Bárbara (1984), Eleonora (1986) y Luigi (1988). Berlusconi y Lario se separaron en 2009 y se divorciaron en 2014. Antes del nacimiento de su primera hija Bárbara, en 1982, Verónica Lario se sometió a un aborto tardío en el séptimo mes de embarazo, debido a unas malformaciones del feto descubiertas recién en el quinto mes.

Todos los hijos de Berlusconi ocupan puestos de responsabilidad en las diversas empresas del conglomerado familiar. En general, mantienen un perfil discreto y prefieren no exponerse al foco mediático, salvo en ocasiones puntuales. Por ejemplo, no dudaban en defender al empresario de los ataques de otros políticos o acompañarle en sus causas judiciales.

Cinco hijos de dos mujeres diferentes

Marina Berlusconi, la mayor de los cinco hijos del mandatario, es quizás su sucesora más clara en el ámbito político y empresarial. Cuando cumplió 30 años, su padre la nombró vicepresidenta del holding Fininvest, el grupo que aglutina la mayoría de las empresas audiovisuales de Berlusconi. Está casada con el bailarín Maurizio Vanadia y tiene dos hijos y la revista Forbes la incluyó en la lista de las 100 mujeres de negocios más poderosas.

Pier Silvio Berslusconi, segundo de los hijos del empresario, es en la actualidad el presidente de Mediaset. El hijo de Berlusconi empezó su carrera en el ámbito del marketing creando programas para los más jóvenes. Al igual que su padre, se ha visto salpicado por algunos escándalos y tiene dos hijos de dos relaciones diferentes.

Los tres hijos pequeños del empresario fueron fruto de su matrimonio con Verónica Lario. Bárbara ha estado desarrollando su carrera en temas relacionados con el deporte, está separada y tiene dos hijos. Eleonora ha centrado su actividad en las causas benéficas, estudió en Nueva York, vive en Londres y es una apasionada de la moda. Está casada con el modelo Guy Binns y tiene dos hijos. Ella es la única que, en la actualidad, no tiene un cargo de responsabilidad en el entramado de la familia. Por último, Luigi, el más joven de la familia, es licenciado en Economía y está casado con Federica Fumagalli.

Un patrimonio millonario

Aunque todavía es pronto para conocer los detalles, la revista Forbes hablaba hace poco de un patrimonio superior a los 6700 millones de dólares a repartir entre los herederos del empresario, considerado uno de los hombres más ricos del planeta. A pesar de que en marzo de 2022 Berlusconi realizó una boda simbólica con su última pareja, Marta Fascina -que ha estado con él hasta el último momento- lo cierto es que este enlace no tiene ninguna validez de cara a la herencia, por lo que la política no forma parte, en principio, de la herencia del empresario. El propio Berlusconi lo dejó claro el día de la celebración, a la que acudieron sus hijos, menos Pier Silvio, por estar contagiado de Covid-19. «Estoy feliz de tener a mis seres queridos aquí conmigo en este día», declaró el veterano político. No obstante, cabe la posibilidad de que exista un testamento en el que Berlusconi haya reservado una partida para su última pareja, algo que aún no ha trascendido.