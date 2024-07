El significativo mensaje que ha mandado Pilar Rubio para celebrar el cumpleaños de su hijo

Pilar Rubio ha mandado un mensaje a su hijo Máximo Adriano a través de su cuenta de Instagram. El pequeño ha cumplido cuatro años y la comunicadora ha querido celebrarlo de una forma especial. A pesar de que es muy discreta con su vida privada, ha hecho una excepción para rendir un bonito homenaje al pequeño de la casa.

El año pasado Sergio Ramos y Pilar Rubio se convirtieron en uno de los matrimonios más famosos de la crónica social. Fueron muchos los que aseguraron que estaban en crisis, de hecho se llegó a decir que se habían separado, por eso era tan complicados verles juntos en determinados eventos. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que están mejor que nunca.

El futbolista y la presentadora se dejaron ver en el concierto que Karol G dio en Madrid, pero eso no es todo. Pilar se hizo una foto con su cuñada Lorena Gómez, pareja de René Ramos. Esto demuestra que Rubio está completamente integrada en su familia política, a pesar de que en su momento se especuló con todo lo contrario.

El mensaje de Pilar Rubio

Después de tantos años trabajando delante de las cámaras, Pilar Rubio ha aprendido a manejar los tiempos, por eso ha publicado un bonito mensaje sobre su hijo. Siempre ha protegido a su familia, pero ha querido compartir con su ejército de seguidores este momento de felicidad.

Mensaje de Pilar Rubio a su hijo. (Foto: Redes Sociales)

«Muchas felicidades mi Bebé. 4 años. 26/7/2020, ese día todo cambió, llegaste para darme fuerzas. Eres mi superhéroe favorito. TE AMO y te como a besos sin parar porque eres y siempre serás mi bebé. MÁXIMO ADRIANO», le ha escrito exactamente. También ha acompañado estas palabras de una foto junto a Sergio Ramos. Este último no ha dejado pasar la oportunidad y también se ha lanzado a las redes para felicitar a su pequeño.

El nuevo tatuaje de Sergio Ramos

Sergio Ramos ha compartido una instantánea junto a su hijo Máximo que ya cuenta con más de 200.000 ‘me gustas’. El empresario y futbolista ha seguido los pasos de pilar y ha mandado un bonito mensaje.

«Hoy cumple años el más pequeño de la casa y a la vez el mayor terremoto… ¡Cuatro años ya! Cómo pasa el tiempo, pero lo importante es seguir disfrutando de esos abrazos que nos dan la vida y de esa energía infinita que lo revuelve todo. Te amo mucho. ¡Muchas felicidades, Máximo Adriano! We love you to pieces, little man. Happy birthday!», ha escrito exactamente.

El nuevo tatuaje de Sergio Ramos. (Foto: Redes Sociales)

Hay otro detalle que llama mucho la atención. El cuerpo de Sergio Ramos está bañado de muchos tatuajes, pero uno de ellos es especial. Al lado de un 4 se ha puesto «te amo mucho» en honor a su pequeño. El marido de Pilar Rubio lo ha publicado en Instagram al lado de una canción que compuso Alejandro Sanz para su hijo, un tema llamado Capitán Tapón.

Pilar Rubio, el gran apoyo de Sergio Ramos

Una de las razones por las que se especuló sobre la supuesta separación de Pilar Rubios y Sergio Ramos está relacionada con la situación profesional del futbolista. Ha dejado el Sevilla para emprender una nueva aventura y se jugó con la posibilidad de que Pilar no se sintiera cómoda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Sin embargo, Rubio escribió un mensaje en sus redes para conmemorar su aniversario y dejó claro que pase lo que pase estará al lado de su marido: «Celebrando 5 años de casados ¡Qué suerte compartir la vida! Por seguir celebrando, sonriendo, y disfrutando de nosotros y los nuestros. Feliz aniversario, cariño».