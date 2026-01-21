Si Miao Tian: la nueva identidad del hijo de la princesa Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz

Simeón, hijo de la princesa Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz, acaba de conseguir su primer título de Shaolin Kung Fu, junto con el nombre chino de Si Miao Tian. Desde que cumpliese su mayoría de edad el pasado marzo, el joven príncipe anunciaba que había sido aceptado por los monjes Shaolin y que iba a vivir con ellos en China.

«Todos son maestros de kung-fu, la madre de las artes marciales, y quiero aprender de ellos», afirmaba. Así, Simeón no dudaba en poner rumbo a la provincia de Henan, para profundizar y formarse en esta disciplina milenaria. De hecho, el joven ha cumplido con éxito su objetivo, puesto que habría superado todas las evaluaciones y ya ha puesto fin a la primera fase con un examen del que fueron testigos maestros y alumnos.

Simeón Hassan, hijo de Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz. (Foto: Gtres)

Es más, puede presumir de ser el único alumno occidental, habiendo recibido el nombre chino de Si Miao Tian, traducido al español como «gran discípulo de Buda del magnífico cielo». Así, tras haber sido aceptado por el gran maestro Wang Hengying, informan que en primavera volverá para someterse a un entrenamiento muy superior. Y es que uno de los deseos principales del joven sería, según detallan en la revista ¡Hola!, «promover y desarrollar el espíritu de las artes marciales Shaolin Kung Fu».

Kalina de Bulgaria, Simeón y Kitín Muñoz. (Foto: Gtres)

Una vida ligada a las artes marciales y lejos de Bulgaria

Durante esta etapa, y pese a que sus compañeros no hablan inglés, no han dudado en recibirle con los brazos abiertos. El joven, que practica kung-fu desde que era un niño, ha aceptado el difícil reto de renunciar a su vida ordinaria, para abrazar la austeridad y una disciplina que implica esfuerzo diario. Durante su estancia, el hijo de la princesa Kalina de Burgaria tuvo la suerte de poder alojarse con los propios maestros, -dada la barrera del idioma-, en un impresionante complejo de 58.000 metros cuadrados. Allí, aprendió rutinas de artes marciales, técnicas de ataque y estrategias defensivas.

Simeón junto a sus padres, la princesa Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz. (Foto: Gtres)

Además, Simeón también pudo someterse a un estudio profundo de los orígenes históricos de las artes marciales Shaolin. Y no solo eso, sino que también tuvo ocasión de recorrer lugares emblemáticos. De momento, y tras haber conseguido el diploma, el joven ha vuelto a Bulgaria para participar por primera vez en el día de los Próceres de la Nación junto a la Guardia juvenil. De igual modo, también aprovechará este periodo de descanso para sacarse el título de instructor de ‘snowboard’, el de patrón de yate y para estudiar árabe clásico. Un espíritu aventurero que parece haber heredado de su padre, declarado explorador, Boina Verde y embajador de la UNESCO.