Sharon Stone rompe a llorar en su último acto: las imágenes, los motivos y el desenlace

Sharon Stone, vestida con un look propio de una estrella de cine, llegó al Baile de la Ópera de Viena, que celebraba su edición número 68. La artista se quedó en estado de shock cuando vio el recibimiento del público que la estaba esperando. Durante su paso por la alfombra roja reconoció que estaba «un poco abrumada» e incluso rompió a llorar porque no se esperaba el revuelo que había generado su presencia.

La protagonista de Instinto básico estuvo acompañada del empresario Karl Guschlbauer, quien no la dejó sola ni un momento. Este último se preocupó por ella, sobre todo al ver que la situación le estaba afectando más de la cuenta. Sharon, a pesar de que está acostumbrada a convivir con el fenómeno fan, se quedó realmente impresionada con el ruido que produjo su paso por la ópera. «Honestamente me he quedado sin aliento», declaró en el canal de televisión ORF.

Sharon Stone llorando en la ópera. (Foto: Gtres)

Sharon Stone empezó a sentirse mal, había demasiada gente y todos los ojos estaban puestos en ella. Eso sí, dejó claro que el Baile de la Ópera no tenía nada que ver, de hecho, lo definió como un «mar de elegancia» y aplaudió la perfecta organización que había entorno a este evento. «Realmente es tan hermoso. Es como una de esas películas de Technicolor que solía ver cuando era pequeña», comentó al respecto. Sin embargo, la tensión fue aumentando poco a poco y no tuvo más remedio que retirarse.

ORF ha explicado que Stone tuvo que abandonar el recinto durante un tiempo. Le acompañaron al hotel donde se estaba hospedando, pudo tranquilizarse y cuando se sintió mejor regresó a la fiesta. En todo momento contó con el respaldo de Karl Guschlbauer, pues este comprendió perfectamente que su compañera se quedase impresionada al ver la repercusión del evento.

5.500 invitados y muchas estrellas

Sharon Stone ha coincidido con otras estrellas, de ahí que hubiese tanta expectación. La convocatoria de Karl Guschlbauer reunió a 5.500 invitados, entre famosos y anónimos, y los medios austríacos han estado mucho tiempo dando publicidad a la fiesta. La Ópera Estatal se ha transformado en un majestuoso salón de baile y las nueve plantas del edificio se han llenado de trabajadores, celebridades, fotógrafos y agentes de seguridad. Es decir, se generó un ambiente capaz de sobrepasar a cualquiera.

El medio Kurier, uno de los más populares de Austria, afirma que Sharon Stone lleva en Viena desde el domingo 8 de febrero. Según los datos que han aportado, la artista ha estado un día descansando debido al cambio de horario, pero después ha hecho vida normal e incluso se ha dejado ver en una fiesta que tuvo lugar en casa de Guschlbauer.

Tal y como hemos adelantado, el nombre de Sharon Stone no era el único en la lista VIP del Baile de la Ópera, también se han dejado ver por allí la presentadora Evelyn Burdecki, la actriz Simone Thomalla e incluso Lady Amelia y Lady Eliza Spencer, las sobrinas de Lady Di.