El mundo del espectáculo lloró la pérdida, este pasado domingo, de la popular actriz Shannen Doherty. Conocida por sus papeles en series como Sensación de vivir y Embrujadas, la que fuera natural de Memphis fue diagnosticada con cáncer de mamá en 2015. Dos años más tarde señaló que la enfermedad estaba en remisión, sin embargo, en 2019, Doherty anunció que había vuelto a recaer. A partir de ese momento y hasta sus últimos días, la actriz mantuvo una batalla continua contra la enfermedad.

Esta situación hizo a Shannen darse cuenta de que su final estaba cerca, y es por ello que decidió organizar su propio funeral, evitando así que sus seres queridos tuvieran que hacerlo con el dolor que eso supone. En su podcast Let’s Be Clear, Shannen Doherty contó que sólo deseaba la presencia de personas con sus mejores intenciones en su último adiós: «Hay muchas personas que creo que se presentarían y que no quiero allí. En realidad no les agrado, y tienen sus razones», dijo. Unas palabras a las que siguió una lista de asistentes que la intérprete de Embrujadas entregó a su buen amigo y albacea, Chris Cortazzo. «Aborrezco la falsedad y no soporto a las personas que fingen que estar muy arrepentidos de cualquier cosa mala que hayan dicho sobre ti», expresó.

Además, antes de morir, Shannen Doherty llegó incluso a vender parte de sus pertenencias, y a organizar su patrimonio y legado ya sea económico o no. Todo, en favor de su madre, Rosa Doherty. «Mi prioridad ahora es mi mamá. Sé que será muy duro para ella si yo fallezco antes», dijo en el podcast antes citado. «Ya que va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles. Sientes como si estuvieras renunciando a algo que era muy especial e importante para ti. Pero sabes qué es lo correcto y que te dará una sensación de paz y calma porque estás ayudando a las personas que dejas atrás a tener una transición más limpia y sencilla», añadió sobre este asunto.

La batalla de Shannen Doherty contra el cáncer

Fue el representante de la conocida actriz quien confirmó la noticia de su muerte, a través de un comunicado; haciendo hincapie en la dura batalla de Shannen contra el cáncer. «Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El pasado sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años luchando contra la enfermedad. La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz», rezacaba el escrito.

La vida de la actriz dio un vuelco en agosto de 2015 cuando recibió el devastador diagnóstico. La situación se complicó todavía más cuando descubrió que su gestoría había dejado de pagar su seguro médico en 2013. Esta omisión la dejó sin cobertura durante una etapa crucial de su tratamiento, obligándola a enfrentarse a los desafíos de la enfermedad sin el respaldo financiero necesario. Hasta su muerte, Shannen Doherty fue abierta y franca sobre su lucha contra el cáncer de mama en todo momento.