Shakira, testigo indirecto de una supuesta agresión en pleno rodaje de su videoclip

Con la llegada del mes de septiembre, muchas son las personas que han dado comienzo a la rutina. Este es el caso de Shakira. Pese a que la cantante ha tenido un verano de lo más movido, lo cierto es que ha elegido Barcelona, y concretamente el barrio de la Sagrada Familia, para grabar su próximo videoclip junto a Ozuna en el interior del supermercado Llobet de la calle Roger de Flor. Un hecho que hizo que todas las inmediaciones del enclave mencionado se paralizaran por completo, llegando incluso a afectar al tráfico habitual de la zona.

Fue en torno a las 18:00 horas de la tarde cuando la colombiana y el puertorriqueño se dejaron ver, probablemente sin llegar a imaginar que su reaparición pública acabaría estando marcada por la presencia de un periodista. Así lo contaba Jordi Martín para Socialité, confirmando que un comunicador que se encontraba allí llegó a ser detenido por la Policía mientras los dos artistas estaban inmersos en el rodaje de su videoclip. Unas imágenes que se han hecho virales y en las que el protagonista en cuestión aparece gritando sin consuelo: “¡Soy periodista! ¡Auxilio! ¡Me están pegando! ¡Shakira!”, comenzaba diciendo. Algo que la artista no comprendía, llegando a encontrarse en una situación de la que no sabía salir muy bien: “Esto es un escándalo mundial. Miré a Shakira y su cara era un poema. Ha sido un altercado horrible (…) Tenía una actitud chulesca. Cuando le piden la documentación, él se resiste”, revelaba Jordi, dejando entrever que el comportamiento del periodista no habría sido del todo apropiado en ese momento.

Sea como fuere, y aunque con muchos incidentes en el camino, finalmente Shakira y Ozuna pudieron grabar su videoclip con total normalidad. De hecho, el intérprete de Supuestamente quiso dejar constancia del rato que había compartido con la de Barranquilla a través de su cuenta de Twitter, donde dejó constancia de la buena relación amistosa que existe entre ellos: “Qué hermosa eres, Shakira”, sentenciaba.

De esta manera, y aunque los últimos meses hayan estado cargados de altibajos para Shakira, lo cierto es que septiembre podría decirse que tampoco ha empezado de la mejor de las maneras para ella. Al ser un personaje de máxima actualidad, cada vez son más los periodistas que siguen su pista allá por donde va en un momento un tanto complicado para la colombiana. Hace escasas semanas se daba a conocer el nuevo romance de Gerard Piqué con Clara Chía, lo que hacía que, si en algún momento cabía la posibilidad de que el futbolista y la cantante retomaran su relación, ésta se desmoronaba por completo. Ahora probablemente, Shakira esté inmersa en su próxima batalla judicial con el jugador del FC Barcelona para llegar a un acuerdo, con la Justicia de por medio, en el que finalmente sus dos hijos en común tengan una residencia definitiva, dado que sus progenitores no parecen estar por la labor de querer ceder por el otro.