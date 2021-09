Shaila Dúrcal desvela cuántos kilos lleva perdidos con su nueva dieta

Shaila Dúrcal es una mujer completamente renovada. Atrás quedaron las depresiones, las inseguridades y las ganas de ser alguien que veía lejos. Ha acometido su gran cambio y tras plasmar en redes su gran metamorfosis física, ha reaparecido en un evento de la dieta Pronokal para contar cómo ha sido su evolución: «Me ha encantado el proceso. Ha sido necesario en mi vida este cambio».

La cantante cuenta el peso del que se ha deshecho: «He perdido casi 20 kilos. Ha sido un tratamiento complicado al principio pero descubres una nueva relación con la comida». Explica en qué punto del camino se encuentra «Estoy ahora tratando de ajustar por mi estudio genético, pero más o menos me quiero mantener. He tardado cuatro meses en perderlo pero es normal hacerlo tan rápido porque es una dieta cetogénica. Es pérdida de grasa localizada».

Desde hace 12 meses que se encuentra de vuelta en nuestro país tras un largo periplo en América y aquí es donde necesita estar ahora: «Estoy muy contenta de volver a mi tierra para estar cerca de los míos, de mis fans españoles, justo en esta etapa donde voy a lanzar mi nueva música después del accidente. Tengo un proyecto muy bonito de boleros con Pitingo y Miguel Poveda, otro de canciones inéditas, así que muy entretenida en el estudio. Muy contenta con esta nueva etapa en España, donde ya llevo un añito».

No ha sido fácil llegar a lucir esa sonrisa y no tiene tapujos en decirlo: «Pasé una depresión. Perder a mi madre fue un choque muy grande. Cada uno tiene lo suyo en la vida y esos sufrimientos te hacen tomar malas decisiones, que al final te hacen cambiar. Siempre he estado bien, pero he sido honesta y hay días mejores, peores, he ido arrastrando esa depresión».

La receta para superarlo estaba clara: «Me hacía falta estar rodeada de los míos, de mi hermana. Dejé de lado el estar aquí cuando murió mamá. Siempre me ha encantado vivir en Estados Unidos pero estar aquí ahora es lo mejor que puedo hacer».

Sobre la gran cantidad de cosas que hace y su organización, dice que «me gusta tener ese equilibrio de vida artista y también normal. Por ejemplo esta mañana he ido a llevar a la niña al cole. Me gusta ir al súper, ir a limpiar, estar entretenida y no estar todo el día casa…», dice.

El pasado 28 de agosto cumplió 42 años y lo celebró por todo lo alto junto a su familia. Dice que lo que más le sorprendió fue que «todos atinaron con el color rosa. No porque sea mi color favorito pero todos los regalos lo llevaban». De sus palabras emana una sensación de nostalgia de su vida en España que ahora ha empezado a paliar: «Nos hacía falta amigos y gente alrededor», confiesa.

Sobre sus proyectos futuros hay algo a lo que no dice que no: «No descarto hacer televisión porque en este negocio hay tantísimas cosas que hacer… no lo disfruto tanto como cantar pero creo que te hace una persona más completa. Todo es un mundo así que me encantaría». ¿Entrar en un reality quizás? «No lo sé porque estoy acostumbrada a portarme bien delante de una cámara. Dicen que mi marido y yo somos muy divertidos así que ya veremos».

La decisión de no tener hijos biológicamente fue muy comentada. Shaila Dúrcal explica que «nunca fue algo que… me encantan los niños pero luego se van con sus padres. Mi niña me la dieron ‘hecha’ y ahora entiendo a las mamis, porque aunque no la haya parido uno aprende lo que es la responsabilidad sobre un niño. Ya tiene 17…».

La cantante no se despide sin avanzar que sigue con el proceso de rehabilitación del dedo en el que sufrió el accidente, de la mano de expertos médicos españoles. Esa fue una de las razones por las que volvió a instalarse en nuestro país. Está claro que la hija de Rocío Dúrcal vive un momento de plenitud.