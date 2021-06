Sergio Ramos dejará de ser jugador del Real Madrid a todos los efectos el próximo 30 de junio, fecha en la que se extingue su vínculo contractual. Todo apunta a que su próximo destino estará fuera de España, donde la familia Ramos-Rubio iniciará un nuevo proyecto de vida. Sin embargo, hay un detalle que va a hacer que el futbolista siga ligado a la capital española, en la que ha residido los últimos 16 años.

Hablamos de un flamante negocio que está a punto de estrenar. Sergio Ramos se ha aliado con la cadena de fitness John Reed para abrir un nuevo gimnasio en Madrid. Será un centro deportivo que apunta a ser el último rebuzno en materia fitness. Pocos detalles han trascendido hasta el momento sobre este ambicioso proyecto empresarial para el que el jugador sevillano y la cadena alemana han unido sus fuerzas. Es muy posible que se trate de un espacio ‘low cost’ ya que la tarifa mensual que los socios pagan en Alemania es de 30 euros. Si bien es cierto que también está presente en otros países como

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SERGIO RAMOS by JOHN REED (@sergioramosbyjohnreed)

El grupo germano ya ha empezado a promocionar en sus redes sociales la apertura del gimnasio, que parece muy próxima. Algunas fuentes señalan que podría empezar a funcionar antes de que finalice este verano que recién ha empezado. Desde John Reed apuestan por mezclar deporte y diversión, anunciando así su inminente aterrizaje en España: «Finalmente llegamos a Madrid con un concepto especial y único en colaboración con la leyenda del deporte Sergio Ramos. John Reed es una de las 17 marcas pertenecientes al grupo RSG Group, líder mundial en el sector del fitness con 6,4 millones de clientes entre sus gimnasios y su plataforma de entrenamiento virtual».

Este nuevo establecimiento dedicado a la práctica deportiva tendrá el sello inconfundible de Sergio Ramos. El arte, la moda y el diseño van a estar muy presentes dentro del mismo. El exfutbolista del Real Madrid ya ha dejado algunas pinceladas en sus redes sociales de esta colaboración que le permitirá seguir ligado a España.

El marido de Pilar Rubio se ha fotografiado haciendo deporte en el espectacular gimnasio que tiene montado en su casa de Madrid y en él se ve un espejo con el logotipo del negocio, así como una máquina de ejercicios personalizada con un estampado de piel de serpiente. Muy fiel a la esencia de Sergio Ramos.

Además, durante la presentación de la segunda parte de su documental en Amazon Prime, el de Camas ya trató el asunto de la puesta en marcha de su gimnasio: «Me ha parecido muy bueno que hayan decidido que Madrid sea la ciudad puntera para empezar con este concepto de gimnasio en España. Quieren hacer un concepto boutique, y a mí no solo me apetecía hacerlo por el negocio, sino porque quería hacer un sitio diferente, que no fuese un centro de entrenamiento normal», argumentó.