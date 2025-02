Sergio Peris-Mencheta ha modificado su biografía de Instagram: «Trasplantado de médula», ha escrito orgulloso en la primera línea de su perfil. El actor y director de 49 años sigue avanzando en su recuperación tras someterse a un trasplante de médula en mayo del año pasado debido a una leucemia que le diagnosticaron en enero de 2024. El madrileño recibe tratamiento en Los Ángeles pero ha pasado unos días en España junto a su mujer, Marta Solaz, y sus dos hijos, Río y Olmo, con los que asistió al Auditorio Pilar Bardem en River para ver su obra de teatro 14.4 por primera vez, ya que el tratamiento de su enfermedad le impidió asistir al estreno el pasado mes de mayo.

El actor se muestra positivo aunque realista respecto a la enfermedad que padece: «Un día estoy bien, al día siguiente un poquito mejor, al siguiente un poquito mejor y, al siguiente, a lo mejor, doy tres pasos atrás. Entonces, bueno, sé que esto es así y la palabra clave es aceptación», aunque confiesa que está «muy contento de estar vivo, como no puede ser de otra manera». La leucemia le ha hecho reflexionar sobre lo realmente importante en la vida y ha aprendido a priorizar sus preocupaciones: «No me cambio por el Sergio de antes de la enfermedad. A pesar de estar recibiendo quimioterapia y un trasplante, no dejé de ensayar, aunque fuera a distancia por Zoom. La creatividad ha sido mi salvación», explica.

Sergio reconoce que ahora mismo es un «minusválido» porque no puede «hacer un montón de cosas, necesito estar acompañado, las escaleras y las cuestas abajo y las cuestas arriba…». El intérprete tiene en mente volver a España definitivamente porque necesitar estar cerca de su familia, aunque sus hijos deben terminar el curso académico en Estados Unidos. Peris-Mencheta sigue al pie del cañón y está preparando dos obras de teatro y una película en la que interpretará a un asesino, algo que se ha tomado con humor: «Con mi aspecto habitual, daré muy bien». Además, ha escrito un libro y está finalizando un documental: «Necesitaba expresarme, ya sea con el teatro, con el documental o con el libro. Es más que solo mantener la mente ocupada, es una necesidad», detalla.

Una trayectoria brillante

El madrileño puede presumir de una carrera profesional repleta de grandes éxitos. Su salto a la fama llegó de la mano de la serie Al salir de clase y participó en proyectos de teatro y cine como Los Borgia y Capitán Trueno y el Santo Grial. Fuera de nuestra fronteras, en Hollywood, ha formado parte del elenco de Resident Evil: Afterlife, Love, Death & Robots y Snowfall, entre otras obras.