Sergio Peris-Mencheta continúa en su lucha contra el cáncer. Con motivo de la promoción de su nueva obra, que lleva como título 14.4, ha reaparecido en el programa Culturas 2, de La 2. El director teatral ha explicado cómo los ensayos de este proyecto profesional le hicieron más amena las largas horas que pasó en el hospital.

«Cuando mi socia me planteó que qué hacemos con 14.4, me paré un momento y no lo había pensado porque no tenía más tiempo que pensar en la enfermedad. Le dije que para pensar en otra cosa que no fuera eso, me iba a venir muy bien. Y no solo me vino bien para despejar la mente, sino que también me subía la vibración», ha contado a la presentadora, Tània Sarrias.

Sergio Peris-Mencheta en televisión. (Foto: La 2)

En esta misma línea, Sergio ha asegurado también que no fue fácil sobrellevar los ensayos por el cansancio. «Yo empezaba hecho polvo los ensayos, con el gotero en la habitación, metiéndome la quimioterapia y a los 10 minutos estaba a tono. Me venía muy bien. Es verdad que cuando acababa necesitaba dormir una siesta de 2 o 3 horas», ha explicado.

Su regreso a Los Ángeles

Al margen de lo profesional, el intérprete ha querido actualizar su estado de salud. De hecho, ha revelado que muy pronto regresará a Los Ángeles para continuar con el seguimiento pertinente. «Ahora vuelvo a Los Ángeles porque tengo que seguir con mi seguimiento médico. Tengo que ir dos veces al mes al hospital a que el médico haga mi seguimiento. Están muy contentos, pero hay que hacerlo», ha dicho.

Por otro lado, Peris-Mencheta ha querido agradecer a su hermano todo el apoyo y cariño recibido. Además, cabe reseñar que fue él, el encargado de donarle las células madre para poder someterse a ese exitoso trasplante. «A mi hermano, que ha sido mi donante, y que me ha apoyado durante todo el proceso. Gracias a él estoy vivo», ha dicho con orgullo. También ha querido tener unas palabras para un médico que ha sido clave en su recuperación. «Y también voy a mencionar a Antonio Pérez Martínez, que trabaja en el hospital La Paz y es experto en oncología infantil y ha salvado a muchos niños. Él, digamos, que me habló como a un niño o como a los padres de un niño para convencerme de que me podía salvar porque yo no lo veía nada claro», ha comentado.

Su anuncio contra el cáncer

El 22 de enero, Sergio Peris-Mencheta anunció a través de su cuenta de Instagram que padece cáncer y que se encontraba en pleno proceso de quimioterapia. «Estoy como sólo saben los que han vivido una situación similar a la mía. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra», expresó, sincerándose así con sus seguidores. Después, tras varios meses de tratamiento se sometió en mayo a un trasplante de médula en el hospital City of Hope Medical Center en Duarte (California).