De Sebastián Yatra a Rels B: Aitana regresa a España y habla de todos sus frentes abiertos 

La historia de Aitana y Sebastián Yatra ha terminado. Así lo confirmó el colombiano hace tan solo unos días delante de las cámaras, donde aseguró que ambos estaban solteros en estos momentos: «Andamos cada quien viviendo su propio camino», confesaba. Sus palabras dieron la vuelta a la red en apenas segundos y la noticia de la ruptura no tardó en posicionarse como objeto de titular de numerosos medios de comunicación. Desde entonces, Aitana no había dado ninguna declaración sobre su situación sentimental. Tan solo había reconocido, delante de todos los asistentes a su concierto de Bogotá que, «emocionalmente no estaba bien», aunque, al mismo tiempo, restaba importancia a su inestabilidad, señalando que «había días que no estaba bien y otros que estaba mejor».

Aunque se generaron millones de conjeturas que apuntaban que las palabras de la cantante hacían referencia a su reciente ruptura, lo cierto es que ella misma no ha confirmado nada al respecto. No obstante, a su llegada a Madrid, Aitana ha interactuado con los medios que la esperaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y como no podía ser de otra manera, ha sido preguntada por el fin de su relación con Sebastián Yatra. «Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos. Es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo», comenzaba a decir.

Aitana en el aeropuerto de Madrid/ Gtres

Lejos de molestarse por las declaraciones de su ex pareja, Aitana ha comentado, con una amplia sonrisa en su rostro, que «le parece súper bien» todo lo que ha hecho y dicho y que, por ahora, seguirá siendo una persona que forme parte de su vida y a la que continuará guardando un gran cariño. No obstante, cuando le preguntaban por una segunda oportunidad con Yatra, Aitana optaba por reírse sin contestar nada contundente al respecto.

Una actitud parecida fue la que mostró cuando salió el tema de los hombres con los que se le han relacionado en las últimas horas. Carlos Alcaraz y Rels B son algunos de los rostros conocidos que se han posicionado en la primera línea mediática como supuestas nuevas ilusiones amorosas de la ex triunfita, la cual respondía con un tono bromista a dichos rumores: «Supongo que llega la época en la que me conseguís un novio cada día y eso va a estar muy gracioso».

Aitana en el aeropuerto de Madrid/ Gtres

Para concluir, Aitana manifestaba que estaba muy feliz y que su vida sentimental se encuentra en un segundo plano, por ahora: «Yo estoy muy bien. Estoy enfocada en mi trabajo y en la gira. Tengo ahora un concierto en el Wizink el martes, donde voy a anunciar algo muy guay que os va a gustar mucho, ya veréis», comentaba. Y es que cabe destacar que en medio del huracán mediático, Aitana está completamente sumergida en la gira Alpha, la cual, aunque comenzó con un aluvión de críticas por las coreografías expuestas sobre el escenario para dar formas a sus nuevos temas, está consiguiendo grandes sold out en la venta de entradas de diferentes ciudades, tanto nacionales como internacionales.