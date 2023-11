Nunca hubo una confirmación por su parte, pero había pruebas más que necesarias sobre que entre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña había más que una simple amistad. Sin embargo, hace tan solo unos días, el cantante confirmó la ruptura. Una inesperada noticia que ha sorprendido a propios y extraños, ya que se ha producido en un contexto completamente desconocidos para los seguidores de ambos, así como para la crónica social. Sin embargo, comienzan ha circular más datos sobre este entramado amoroso. Lorena Vázquez ha indicado en Y ahora Sonsoles que «es una relación que no se ha llegado a confirmar por los protagonistas, pero sí que es verdad que en el entorno laboral del cantante se hablaba de una crisis porque estaban cada vez más distanciados».

Aitana en una imagen de archivo / Gtres

Asimismo, también llamó la atención que en los Latin Grammy 2023, que se celebraron en Sevilla hace unas semanas, ya comenzaron a circular rumores de crisis entre ellos porque no acudieron juntos a los actos de la discográfica. La también presentadora del pódcast Mamarazzis ha comeñanto que «nos despistó un poquito porque hicieron un viaje a México y, aunque no posaron juntos, sí se podía descubrir que estaban en los mismos lugares». «Ha habido varios intentos en la relación de solucionar los problemas. Lo que me cuentan es que, pese a los intentos, es Sebastián Yatra el que decide acabar con la relación», ha añadido Vázquez. En la misma línea, Vázquez ha dado a conocer que Aitana está muy afectada y que no ha tirado la toalla». «Todavía y le sorprende mucho la rapidez que ha tenido Sebastián Yatra de anunciar esta ruptura», ha finalizado.

Una nueva ilusión

Pese a que todo apunte a que Aitana quería volver a darse una nueva oportunidad con el cantante, En todas las salsas han asegurado que la intérprete de Mariposas ya tendría una nueva ilusión. Sin ir más lejos, el entorno de la cantante le ha confirmado al colaborador Pedro Jota que Aitana habría empezado una «relación especial» con Daniel Heredia Vidal, más conocido como Rels B. Fue durante la grabación del tema Mi amor, cuando ambos se conocieron.

Rels B en una imagen de archivo / Gtres

Sebastián Yatra sentencia su relación con Aitana

Pese a que el hermetismo es algo que acompaña a Sebastián Yatra en todo a lo relacionado con su esfera más personal, rompió con esta fórmula para confirmar su ruptura con la ex concursante de Operación Triunfo. «Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada uno, viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año», indicó a los medios de comunicación.

Después de conocerse el fin de su romance, Aitana Ocaña se encontraba completamente sumergida en sus compromisos profesionales, realizando el concierto que dictaba su agenda en Bogotá para el 27 de noviembre. Al inicio del show, la cantante no pudo reprimir las lágrimas. Al no poder contener la emoción, la catalana se sinceró con su público. «Mi padre antes de salir me ha dicho frases súper bonitas que estaba viendo en TikTok. Yo le decía: ‘Papá, por favor, cállate, que voy a estar fatal porque hoy emocionalmente no estoy bien», reconoció con los ojos vidriosos.