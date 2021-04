Durante ocho años, saber qué escondía Sassa de Osma tras el candado de su cuenta de Instagram era uno de los secretos mejor guardados. Afortunadamente, algo ha hecho cambiar su opinión y ha decidido abrirlo al público para mostrarse tal y como es. Fuera el hermetismo. 31 publicaciones, casi 35.000 seguidores y 970 seguidos son los registros de su sitio, datos que demuestran que no es demasiado prolífica en la publicación de contenido.

La ‘princesa’ de los Andes utiliza su perfil con el mismo fin que cualquier otra persona, hacer inmortales recuerdos inolvidables. Nos sumergimos de lleno en él para ver cuáles son esos recuerdos. Una cuota de protagonismo en sus publicaciones la copa su marido. Sassa de Osma ha publicado solo una foto junto a Christian de Hannover, pero no es cualquiera. Se trata de una perteneciente a su álbum de boda, celebrada en Lima, en marzo de 2018, un posado inédito que demuestra lo enamorados que están 10 años después de conocerse. Lo excepcional está en la segunda fotos (desliza hacia la derecha) puesto que luce un vestido que no habíamos visto hasta ahora y que se puso para la recepción de su boda.

La diseñadora y empresaria peruana es una de las mujeres más estilosas del mundo. Es habitual no perder detalle de cada uno de sus apariciones porque las cuenta por lecciones fashion. Como era de esperar, su esencia también tiene cabida en su Instagram en forma de looks de fantasía. Y es que Alessandra no necesita etiqueta para lucir impecable.

Aunque si algo abunda entre la treintena de imágenes del Instagram de Sassa de Osma son los viajes. Por lo que se ve, a la empresaria le encanta el turismo, conocer sitios nuevos y colgar algunas fotografías de los destinos que visita. Por ejemplo, en 2014 visitó Atenas (Grecia) y se quedó completamente maravillada. No es para menos. En ella la vemos con una pose muy veraniega: camisa blanca muy veraniega, melena suelta y gafas de sol.

Llama la atención que no hay ningún posado junto a sus hijos, los mellizos Nicolás y Sofía, que nacieron en julio de 2020. Hasta ahora su madre se ha encargado de preservar con recelo la intimidad de sus pequeños. No obstante, desde que dio a luz, Sassa de Osma ha estado prácticamente desaparecida, volcada en el cuidado de sus bebés y disfrutando de su nueva residencia en Madrid, en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, a la que se mudaron durante el confinamiento domiciliario de 2020.

Tres meses después de parir a sus mellizos, la modelo reaparecía en los premios de moda Who’s On Next, donde presumía de una impresionante recuperación. No sería hasta el pasado diciembre cuando retomaría su carrera como modelo. Lo hizo ejerciendo de maniquí en una campaña para El Corte Inglés.

Ahora, estamos deseando ver qué nuevo contenido sube a sus redes una de las royals más elegantes del mundo.