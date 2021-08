Saray Montoya consigue una orden de alejamiento para su suegro y su cuñado

Saray Montoya por fin está tranquila. Hace algunas semanas, la exconcursante de ‘Supervivientes’, su madre y su hija fueron víctimas de una brutal agresión por parte de la familia de su marido. Lejos de querer ocultar su caso y esconder su dolor, Saray quiso hacer público su caso a través de las redes sociales e incluso en varios programas de televisión, en los que aseguró que su suegro y su cuñado habían intentado asesinarlas. Por su parte, el abogado de su familia política manifestó que había sido ella la que había iniciado la pelea y que sus clientes habían actuado en defensa propia.

Ahora, un juez ha concedido a Montoya una orden de alejamiento. Saray ha acudido a los juzgados de Sevilla para prestar declaración, y tras salir de la sala ha confirmado que ha conseguido una orden de alejamiento contra su suegro y su cuñado, quienes no podrán acercarse ni a ella, ni a su madre, ni a su hija a menos de 200 metros ni tampoco contactar con ellas.

La sevillana ha atendido amablemente a los medios en compañía de su abogada, Patricia Catalina, y ha asegurado que, aunque se siente satisfecha con el dictamen del juez, aún quedan cuestiones por investigar. Saray se ha mostrado visiblemente emocionada por la decisión del juez: “no puedo hablar, de verdad. Era lo que le estaba pidiendo a Dios, que nos diera positividad y nos la ha dado”, ha dicho.

Por su parte, su abogada ha explicado los detalles de la orden concedida por el juez: “como sabéis, lo que se ha hecho hoy es un ofrecimiento de acciones para que ellas sean consideradas víctimas en el procedimiento y puedan presentar acusación. Se han ratificado en nuestras personaciones y lo que hemos hecho es pedir una orden de alejamiento como corresponde, ya que a día de hoy, los presuntos agresores no se han entregado, entonces ante el miedo y las lesiones que ellas presentan, el pánico que teníamos es que les pudiera ocurrir algo mucho más grave de lo que ya han sufrido y por eso, por suerte, tenemos la orden de alejamiento ya, tenemos el auto dictado y no pueden aproximarse a menos de 200 metros y tampoco tener ningún tipo de comunicación con ellas, así que muy contentas”.

Aunque es un primer paso, la sevillana está muy dolida: “la familia política de tu marido es tu familia también, entonces no me entra en la cabeza y esos son los daños más fuertes, los del corazón”. Saray ha dicho que no sabe dónde están en este momento, pero no estará tranquila hasta que todo esto acabe: “no sabemos el paradero exactamente, pero nos consta que están en Sevilla. La justicia es la que tiene el poder y yo sentiré que esto se ha terminado cuando la justicia haga su trabajo”.

Pese a que a día de hoy ya está recuperada de las lesiones, la sevillana fue atendida en el hospital por más de una decena de puñaladas en diferentes partes del cuerpo, su hija recibió un corte muy cercano al corazón y a su madre tuvieron que dar puntos en el ojo izquierdo.