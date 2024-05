Sarah Ferguson, dada de alta de su batalla contra el cáncer de piel

Buenas noticias para Sarah Ferguson. La ex esposa del príncipe Andrés ha recibido el alta del cáncer de piel que le fue diagnosticado el pasado mes de enero, luego de que se sometiera a una cirugía reconstructiva tras haber sido tratada por una forma temprana de cáncer de mama en el verano de 2023. Ha sido su hija mayor, la princesa Beatriz, la que ha confirmado la noticia, hace escasos minutos, en una entrevista inédita al programa This Morging, del canal británico ITV.

Beatriz de York ha declarado que su madre «está bien» y que ha recibido, recientemente, el alta de los médicos, al tiempo que ha alagado su fortaleza y resiliencia. «Es un icono. Como madre, ha sido increíble. Ha pasado por muchas cosas y su determinación me hace seguir adelante. El año pasado tuvo un problema de salud complicado, pero ya está todo recuperado. Creo que a sus 64 años está mejorando, ha pasado por muchas cosas, pero ahora está fortaleciendo su valor», ha afirmado la sobrina del actual rey del Reino Unido y soberano de la Mancomunidad de Naciones, Carlos III.

Princess Beatrice opens up about her mum Fergie’s cancer diagnosis in her first ever live TV interview. pic.twitter.com/CMGnwKeSlg

— This Morning (@thismorning) May 6, 2024