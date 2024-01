Nuevo varapalo para el entorno de la Familia Real Británica. Si la semana pasada la princesa de Gales y el rey Carlos III acapararon titulares por cuestiones relacionadas con su estado de salud, ahora ha sido Sarah Ferguson, ex mujer del príncipe Andrés, la que ha recibido una dura noticia.

La que fuera cuñada del monarca ha sido diagnosticada con un melanoma maligno, tal como ha transmitido este mismo domingo uno de sus portavoces en un escueto comunicado que se ha hecho llegar a los medios. «Su dermatólogo pidió que le quitaran y analizaran varios lunares al mismo tiempo que la paciente se sometía a una cirugía reconstructiva después de su mastectomía, y uno de ellos era identificado como canceroso», se explica en el texto.

Sarah Ferguson en una imagen reciente en Norfolk. / Gtres

Asimismo, en el mismo comunicado se ha confirmado que la duquesa de York se encuentra bien y cuenta con el apoyo de sus seres queridos -fundamentalmente su ex marido y sus dos hijas- a pesar de la dura noticia y que en estos momentos se están llevando a cabo más pruebas para garantizar que se ha detectado en las primeras etapas. Aunque por ahora no se han dado más detalles sobre cuáles serán los siguientes pasos, la ex mujer del príncipe Andrés ha querido dar las gracias a través de sus portavoces a todo el equipo médico que la está apoyando en este proceso, no solo a raíz del diagnóstico del melanoma, sino también, desde que tuvo que afrontar, hace algunos meses, un cáncer de mama.

Sus primeras palabras

Pocas horas después de conocerse la noticia del diagnóstico, Sarah Ferguson ha querido romper su silencio a través de las redes sociales, con un post en su cuenta de Instagram en el que ha dado detalles de cómo se encuentra y cómo ha afrontado la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sarah Ferguson (Fergie) (@sarahferguson15)

La ex mujer del príncipe Andrés ha compartido una fotografía desde Austria, donde se encuentra en estos momentos, en la que se la ve sonriente y tranquila, volcada en su recuperación.

Centrada en el tratamiento

La ex mujer del príncipe Andrés ha aprovechado esta complicada circunstancia para hacer una llamada la atención sobre la importancia de estar pendiente de los cambios de tamaño, forma y color de los lunares, así como de la aparición de nuevas manchas en la piel. Una actitud que también mostró cuando tuvo que pasar por quirófano después de que se le detectara un bulto en el pecho. En aquel momento, la duquesa quiso animar a todas las mujeres a someterse a las revisiones pertinentes, porque un diagnóstico precoz es fundamental.

Tal como se ha confirmado, la que fuera nuera de la Reina Isabel está siendo tratada en el Royal Marsden Hospital de Londres, por el equipo médico del oncólogo Andrew Furness y la doctora Catherine Borysiewicz, aunque también ha viajado a Austria, a la clínica Vivamayr.

Sarah Ferguson en un programa de televisión. / Gtres

Aunque ha sido ahora cuando se ha conocido la noticia del cáncer de piel de Sarah Ferguson, lo cierto es que fue hace algunos meses cuando se le detectaron los cambios en los lunares y se le extirparon, precisamente, durante el tratamiento para el cáncer de mama. No obstante, los resultados tras el estudio de los lunares han llegado hace apenas unos días.

Según se ha confirmado, la duquesa de York va a someterse a más pruebas para comprobar que el cáncer no se haya extendido y asegurarse de que no sea necesario otro tipo de tratamiento.