Fue el pasado 12 de marzo cuando Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaron su separación. Una ruptura de mutuo acuerdo que les ha llevado por caminos diferentes, aunque mantienen una relación cordial llena de cariño y donde sus hijos, Martín y Lucas, siguen siendo lo más importante. Cinco meses después de confirmar que su matrimonio estaba roto, tanto uno como otro están disfrutando de su primer verano de solteros.

El portero madrileño ha viajado al Caribe y a Israel, y ahora está en su pueblo, Navalacruz, mientras que la periodista toledana ha escogido las playas de Cádiz y la mejor compañía para pasar estos días de asueto: su amiga Raquel Perera y los hijos de ambas. Las dos, muy activas en redes sociales, han compartido con sus respectivos ‘followers’ las jornadas de mar y playa de las que están disfrutando.

Sara ha protagonizado un bonito posado en su último post donde luce espectacular con un bañador negro, sombrero y joyas de su última colección. «Queda mucho por sentir», dice la última fotografía de la serie que ilustra su publicación. Toda una declaración de intenciones en la línea de la filosofía que rige su día a día. No pierde la sonrisa y es una mujer positiva que exprime la vida al máximo

Por su parte, la exmujer de Alejandro Sanz ha dejado buena cuenta de sus vacaciones ‘de chicas’ con varios ‘stories’ en los que se ve una bonita instantánea de su hija Alma con los hijos de Sara, y otra en la que ejerce de paparazzi con su amiga que aparece vigilando el mar sentada en la arena.

La amistad de Sara y Raquel viene de lejos. Las dos se conocieron cuando estaban casadas con Iker y Alejandro, respectivamente, y se han vuelto inseparables desde el regreso de la comunicadora a España en septiembre, donde ya vivía la psicóloga tras solucionar su divorcio del intérprete de ‘Corazón Partío’.

Comparten cariño, amistad y también experiencias. Han sido felices durante más de una década junto a dos astros -uno del mundo del deporte y el otro de la música-, y las dos se han separado en menos de un año. Ahora viven en Madrid y han comenzado una nueva etapa vital donde sus hijos son su motor, y donde su amistad sigue intacta.

¿Enamoradas?

Pero además el amor parece que también ha vuelto a sus vidas casi al mismo tiempo. El pasado mes de mayo el diario ‘Última Hora’ publicó las primeras imágenes de Raquel Perera junto a su nueva pareja, el polifacético actor Miguel Such. Discreta a más no poder, la empresaria madrileña no esconde su amor y fue a principios de verano cuando se atrevió a compartir en sus redes sociales una divertida imagen con su chico.

No ocurre lo mismo con Sara Carbonero. La revista ‘Semana’ publicaba a principios del mes de julio que la periodista estaba enamorada de nuevo. El afortunado era el cantaor Kiki Morente, hermano pequeño de Estrella Morente, que llegó a afirmar, en la misma publicación, que entre ellos existe «una amistad muy bonita y nos dejamos llevar cada uno por cosas que se pueden interpretar de mil maneras». Precisamente Kiki Morente también ha pasado por tierras gaditanas donde está cumpliendo con sus compromisos profesionales.