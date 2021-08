Zahara de los Atunes ha sido el lugar elegido por Sara Carbonero para pasar unos días de veraneo este caluroso mes de agosto. La arena fina casi virgen y las aguas cristalinas de la localidad gaditana están acogiendo a la periodista, que no está sola. A su lado, su inseparable amiga, Raquel Perera. Ambas disfrutan de un viaje inolvidable con el que esperar recargar pilas, ya que septiembre está a la vuelta de la esquina.

Las dos son personas muy discretas en redes, pero eso no ha impedido saber que se encuentran en su Andalucía querida. Las dos tenían clara la premisa de que esta escapada debía ser para alejarse del mundanal ruido, para desconectar y exponerse lo menos posible. Es por eso que han cuidado mucho la elección del alojamiento donde se han hospedado. Nada de hoteles, ni apartamentos. Sara y Raquel han escogido una villa.

La casa en cuestión se conoce como ‘La Recoleta’ y está disponible en una conocida web de reservas de casas locales. Se trata de toda una joya perfecta para aquellos que quieran disfrutar de Zahara con absoluta privacidad. Así se promociona en la inmobiliaria: «Junto al Faro de Camarinal, con exclusiva ubicación, privacidad y gusto exquisito, se erige villa Recoleta, acondicionada para 9 personas, a pie de playa, totalmente integrada en la naturaleza salvaje de la zona, lo que la convierte en un remanso de paz y tranquilidad dentro de la conocida Cala de los Alemanes, a la cual, tiene acceso privado a través de un sendero que desemboca en un espectacular rincón de arena blanca, aguas cristalinas, y entorno paradisíaco».

Cuenta con 5 habitaciones y 6 baños, además de aire acondicionado. Evidentemente, Sara Carbonero y Raquel Perera han viajado con varios amigos más. El principal punto fuerte de la casa es la ubicación. Todos los rincones de la casa están abiertos al mar.

Donde a buen seguro habrán hecho mucha vida es en la planta inferior de la casa. Está concebida como un espacio de ocio y de relax dentro de la vivienda. En ella se encuentra una zona de chill-out con un pequeño office, piscina de agua salada climatizada, duchas y vestuario así como un dormitorio independiente con baño en suite.

Lujo, calidad y buen gusto son las tres premisas que rigen esta casa donde la periodista y la ex de Alejandro Sanz se relajan. No obstante, es una casa que no se puede permitir todo el mundo ya que el precio noche es de 2.375 euros, mientras que por alojarse una semana entera hay que desembolsar más de 16.000.