El 3 de febrero es una de las fechas marcadas de manera más especial en el calendario de Sara Carbonero. Es durante esta misma jornada cuando la que fuera presentadora de la sección de deportes de Telecinco cumple 39 años. Un último paso hacia una nueva década que la comunicadora afronta con la mayor positividad, después de haber tenido que hacer frente a una intervención quirúrgica durante el pasado mes de noviembre por las recomendaciones de los médicos.

Teniendo en cuenta que la ex de Iker Casillas ha permanecido alejada del foco mediático durante las últimas semanas, probablemente para recuperarse con la mayor tranquilidad, muchas han sido las muestras de cariño que ha recibido en tan solo unas horas a través del universo 2.0 y que ella misma ha compartido en sus stories de Instagram. Una bonita manera en la que sus seres queridos la han demostrado estar a su lado incluso en la adversidad, sobre todo sabiendo que no han sido tiempos fáciles para ella. De la misma manera, sus fieles seguidores se han manifestado a través de otras plataformas como Twitter felicitando a su ídolo y dándole un chute de energía vital para afrontar los próximos meses.

Justo estas muestras de cariño y amor han tenido lugar unos días después de que su gran amiga y compañera de profesión, Isabel Jiménez, reapareciera en un evento organizado por Samsung en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Una velada en la que la maestra de ceremonias de los informativos de la cadena de Fuencarral hablaba frente a las cámaras de Gtres sobre el estado de salud de Sara, generando así tranquilidad entre los seguidores de esta última con unas palabras de lo más conciliadoras: «Está muy bien, la operación ya superada», comenzaba diciendo, visiblemente contenta por el dato. No obstante, y teniendo en cuenta que recientemente tuvo lugar la Navidad, lo cierto es que Jiménez y Carbonero no han podido compartir mucho tiempo en común: «No nos hemos podido ver casi nada en navidades, pero es una mujer muy fuerte», desvelaba, dejando entrever además que la ex del que fuera portero de la Selección Española ha estado inmersa en el cuidado de sus hijos: «Los dos niños están muy bien, están en pleno apogeo y en una edad graciosa. El mayor ejerce de hermano mayor, y el pequeño tiene carácter», confesaba, orgullosa de su amiga aunque sin dar muchos más detalles sobre su estado de salud.

De momento, Isabel no ha hecho uso de sus redes sociales para felicitar a su amiga de manera pública aunque, teniendo en cuenta el gran vínculo que las une, es probable que lo haga durante las próximas horas o que incluso lleven a cabo algún plan de ocio como ir a un concierto, algo que ya han hecho en otras ocasiones y que han reflejado en sus respectivas cuentas de Instagram.