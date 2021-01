Primer día en la oficina para Sara Carbonero y emociones a flor de piel. La periodista ha estrenado al fin su nueva sección en Radio Marca. ‘Que Siga el Baile’ es el nombre elegido para una sección radiofónica que conducirá cada martes y jueves a partir de las 17.05. La música será el eje sobre el que gire esta nueva aventura profesional de Sara y así ha quedado demostrado con su primer invitado: Marwan. No podía arrancar su programa con otra persona pues Carbonero siente verdadera devoción por el cantautor: «Es un salvavidas profesional, a muchos nos ha rescatado con sus letras», ha dicho, para después reconocer que pone su música a sus hijos.

Entrevistadora y entrevistado han tenido una charla de lo más coloquial a la que en ocasiones se sumaba Vicente Ortega, presentador de ‘T4’, espacio donde se encuadra la sección de la periodista. Para Marwan también era un sueño estar ahí: ¿Cómo no aceptar este baile? Hablaremos de la vida, la música, poesía y lo que haga falta. Me hace especial ilusión porque sé que Sara es de las personas que más apoyo me ha dado por las redes desde hace ya bastante tiempo, recomendando mis discos o libros, algo que me hace mucha ilusión y que agradezco de corazón. ¡Qué nervios y qué ganas!», decía el hispano-palestino.

Uno de los momentos más bonitos del primer programa de Sara Carbonero ha sido cuando ha cantado en directo ‘La vida cuesta’, uno de sus éxitos. Sobre la propia vida, Marwan ha hecho una confesión: «Yo creo que la sociedad cada vez se embrutece más y siempre me he preguntado si este es el mundo dónde me gustaría traer a un niño. Vivimos unos tiempos hostiles a la ternura. Con las redes tengo una relación de amor-odio, a veces pienso que podría estar haciendo otras cosas y no perder tanto el tiempo», relataba el genial cantante.

Durante esta conversación no ha podido faltar el guiño a Casillas. Y no, no ha sido de Sara Carbonero sino del artista invitado. Marwan es un confeso futbolero y aficionado al FC Barcelona, rival histórico del Real Madrid de Iker. No obstante, ha estado muy elegante al tener enfrente a su mujer: «Soy muy forofo y muy culé. Soy del Barça a tope, pero amo profundamente a Casillas. El deporte me ha acompañado toda la vida y siempre digo que yo también soy campeón del mundo. El gol de Iniesta fue el mejor momento de mi vida».

La de Toledo ha vivido una tarde cargada de buenas sensaciones. Anhelaba muchísimo su vuelta a los medios de comunicación tras un largo periplo de cinco años en Oporto. Ya de vuelta en la capital de España, Sara no para de enrolarse en nuevos proyectos. Por un lado tiene todo lo relativo a’Slowlove’, la marca de ropa sostenible que tiene junto a Isabel Jiménez. Y ahora se le suma una cita doble cada semana con los oyentes. 2021, suena bien, aunque parezca lo contrario. Que siga el baile.