Sara Carbonero abandona a escondidas el concierto de Kiki Morente

Kiki Morente actuaba la pasada noche en Chipiona. Un concierto doblemente especial en lo que respecta al artista, pues además de seguir demostrando que cada vez su nombre tiene más peso, esta cita podía confirmar su relación con Sara Carbonero. La gran pregunta era si la periodista se acercaría hasta la localidad gaditana, confirmando así su relación con el hermano de Estrella Morente.

Las primeras sospechas de su presencia llegaron al comprobar el gran dispositivo de seguridad que se había montado a las puertas del local donde Kiki ofreció una de las últimas actuaciones del verano. Los miembros de seguridad se esforzaron parar que no se captara su imagen, y al terminar la actuación de Kiki Morente los medios de comunicación no podían grabar la salida del artista ni de los familiares y amigos que acudieron a la cita debido a la fuerte presión que ejercieron los miembros del personal, cuyo objetivo era que los medios no pudieran captar una imagen de los asistentes VIP, entre los que se encontraba Sara Carbonero. Si bien llegaron incluso a colocar un potente foco para anular la calidad de las fotografías y vídeos, finalmente los reporteros gráficos de Gtres apostados en la puerta del recinto pudieron captar el momento en el que Sara Carbonero se marchaba del lugar rodeada de seguridad.

Vestida con un conjunto de blusa blanca anudada en la cintura y una falda amplia de tablillas, la toledana prefirió no mostrarse frente a los medios debido al revuelo mediático que ha generado su especial amistad con el artista después de su mediática separación de Iker Casillas.

A pesar de los esfuerzos de ambos, un asistente a la cita ha publicado dos stories en las que se evidencia que Sara Carbonero sí estaba apoyando a Kiki.

Unas horas antes era Kiki el que se dejaba ver bajando de un coche para entrar al local en el que tuvo lugar su espectáculo. A pesar de saludar con la mano a los medios de comunicación reunidos, el joven optó por guardar silencio ante las preguntas de si Sara estaría presente para acompañarlo durante la noche. La única que quiso pronunciarse fue Estrella Morente, que acudió puntual al a Jam Sesion de su hermano. Discreta como siempre, Estrella prefirió eludir las preguntas referidas a la presencia de Sara Carbonero en el concierto de Kiki y al ser preguntada por cómo vio a la periodista se limitó a decir que «la gente ha estado muy contenta, ha sido un concierto muy bonito y yo hablo de voz y de mí, de lo demás no puedo opinar».

Fue el pasado mes de junio cuando al revista ‘Semana’ desvelaba que Sara Carbonero tenía una nueva ilusión, Kiki Morente, cantante de profesión e hijo del cantaor Enrique Morente, así como hermano de Estrella Morente. Según contaba el citado medio, ambos se conocieron a través de una amiga en común, la mujer del percusionista de su grupo, y apenas necesitaron dos meses de relación -en aquel mes de junio- para ilusionarse el uno con el otro. Un mes después, en julio, el cantante hacía sus primeras declaraciones sobre Sara a la misma revista, diciendo que «por respeto a Sara no puedo contar mucho, ya se irán viendo las cosas», pero confirmando que tienen una relación, sin especificar si es amorosa, «tenemos una amistad muy bonita y nos dejamos llevar cada uno por cosas que se pueden interpretar de mil maneras…».