Sandra Gago: «la maternidad es lo mejor que te puede pasar en la vida, siempre deseé que llegara este momento»

Sandra Gago ha vuelto al trabajo. Apenas tres meses después de dar a luz a su primer hijo junto al tenista Feliciano López, la modelo ha retomado su actividad profesional. Lo ha hecho como imagen de una nueva campaña de gafas de sol de la firma Tous. Muy recuperada y vestida con un sencillo y elegante conjunto de falda midi de cuero y top beis, la esposa del deportista se ha mostrado feliz del volver al trabajo: “muy contenta, me siento muy afortunada. Creo que hace justo un año que hice el último evento, tenía ya muchas ganas”, ha dicho.

Sandra afronta en pocos días su primer Día de la Madre, pero, por ahora no tiene planes concretos. “Lo intentaremos celebrar dentro de lo que se pueda”. Tampoco sabe si el tenista ha preparado algo especial para esta jornada. “Si es un regalo sorpresa eso yo ya no lo sé”, ha asegurado.

La joven está entusiasmada con el pequeño Darío, que nacía a principios de año. “Está muy bien. Es un niño muy bueno, sanísimo, lo estamos disfrutando un montón día a día. Hemos tenido mucha suerte”, asegura Sandra. Lo que por ahora tiene claro es que no entra en sus planes tener más hijos: “de momento no, a corto plazo me planto, aunque en un futuro sí que me gustaría que tuviera un hermano”. La modelo prefiere disfrutar junto a su marido de esta primera etapa en la vida de su hijo y además quiere centrarse en algunos proyectos profesionales: “quiero volver a trabajar y a estar activa”, sentencia.

Sandra Gago considera que Darío en estos momentos se parece más al tenista, aunque ya se sabe que los niños cambian constantemente a esta edad: “hay gente que dice que se parece a él, otros dicen que a mí. Es muy chiquitín todavía, pero yo le veo parecido a su padre”, mantiene.

El matrimonio ha encontrado la manera de organizarse muy bien en estos primeros meses de vida de su hijo y reconoce que lo hacen todo al 50 %. “Los dos hacemos de todo. Nos organizamos muy bien, nos ayudamos muchísimo el uno al otro, nos compaginamos genial”, asegura la modelo. De hecho, mantiene que, al igual que en los malos momentos la gente suele sorprendernos, también ocurre en los buenos, y ellos dos se han sorprendido mucho ante este importante reto.

Sandra ha recuperado su figura en un tiempo récord. Una realidad que la modelo atribuye a su edad. “Tiene mucho que ver que tengo 25 años. Yo creo que cuanto más joven eres más rápido te recuperas. Engordé 11 kilos, pero tuve un embarazo normal, no de riesgo. Pude estar activa la mayor parte del embarazo, hice ejercicio controlado, y además me di mis caprichos. El parto fue muy bien y enseguida pude volver a moverme”, mantiene.

Aunque la maternidad es un gran cambio, la joven está convencida de que merece la pena: “no es que sea o no sea dura, yo creo que compensa. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, yo siempre deseé que llegara este momento. Al principio es todo más caótico, pero es cuestión de organizarse.”

La mujer de Feliciano López ha confesado que lo primero que se permitió una vez nació Darío fue tomar un poco de jamón, queso sin pasteurizar y una copa de vino. Ahora que tanto ella como el tenista están trabajando, las abuelas ocupan un lugar prioritario en el cuidado del pequeño, aunque intentan pasar el mayor tiempo posible los tres juntos, incluso cuando esto implica viajar: “tenemos unas abuelas maravillosas que nos ayudan un montón”. Eso sí, hoy ha sido Feliciano quien se ha quedado a cargo del bebé.