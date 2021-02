La situación en Cataluña continúa siendo alarmante desde que el rapero Pablo Hasél entrase en prisión. Varios grupos de jóvenes violentos se dan cita cada día en Barcelona para protagonizar diversos disturbios a modo de protesta por el encarcelamiento del músico. Las redes sociales están sirviendo como hilo conductor del minuto a minuto de estas manifestaciones y los rostros conocidos comienzan a mojarse. Uno de los últimos en dar su opinión ha sido Feliciano López.

Que tal las nuevas nike antisistema?✊ 🤮 — Feliciano López (@feliciano_lopez) February 20, 2021

«¿Qué tal las nuevas Nike antisistema?», ha escrito en su cuenta de Twitter, acompañado de un emoji de un puño cerrado y otra de una cara vomitando. Una fina ironía para condenar los actos vandálicos que están teniendo lugar en la Ciudad Condal. El tenista quiere expresar que no entiende el carácter revolucionario de las protestar pero que a la vez asalten tiendas de marca. Los disturbios están dejando varios destrozos en la capital catalana como saqueo de tiendas comerciales, sedes bancarias incendiadas o edificios culturales apedreados, amén de las cargas policiales.

Feliciano López ha querido posicionarse claramente, algo que le ha servido la reprimenda de un sector de sus seguidores en redes sociales. «Que te respondan los niños y niñas que históricamente fabrican para Nike en países asiáticos. Pero la explotación infantil igual no te importa tanto como un escaparate de una multinacional. Palmero» o «Estos privilegiados que solo se pronuncian sobre temas políticos para defender a sus amiguitos fascistas. No verás en el TL de Feliciano una palabra de apoyo a los miles de españoles desahuciados o apaleados y disparados por policías sin control», han sido algunas de las múltiples respuestas contrarias que ha recibido. La mayoría de usuarios de Twitter consideran que Feliciano López está desde su púlpito y que al tener una vida acomodada no está en condiciones de criticar las revueltas. Para opiniones, los colores, pero lo que está claro es que el tuit ha generado una gran controversia.

En el plano personal, el marido de Sandra Gago afronta sus últimos meses como tenista en activo. Su retirada está próxima y ahora está más justificada incluso después de que el pasado mes de enero naciera su primer hijo. El toledano busca estar todo el tiempo posible con su mujer y primogénito. Fue el mejor regalo para una pareja que el pasado 20 de septiembre celebró su segundo aniversario de boda, fecha en la que ya contaban las semanas para verle la carita a su bebé. Tras una ajetreada vida sentimental, Feliciano López ha encontrado el amor, la felicidad y la estabilidad junto a esta guapísima modelo española.

Willy Bárcenas se suma a Feliciano López

Otro rostro conocido que ha querido postularse en esta polémica ha sido Willy Bárcenas. El hijo del extesorero del PP visitó ‘La Sexta Noche’ y allí fue preguntado por la detención de Pablo Hasél: «Sea la burrada que sea, no tiene sentido que te metan en la cárcel por eso. Tiene otras causas judiciales de intento de agresión a un testigo, a un periodista, de enaltecimiento del terrorismo. Al final, lo de la Corona, que igual es lo menos importante, la gente lo saca como que le han condenado por cantar contra el rey. Hombre, yo creo que lleva todo eso detrás», ha explicado el cantante de ‘Taburete’, que tiene a sus dos padres, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, en prisión. Además, quiso reflexionar sobre el modelo de referentes que se construyen en la sociedad actual: «Tampoco me parece que haya que hacer un Nelson Mandela de este señor».