Nuevo escándalo que señala a la familia Sánchez Vicario. Al margen de la resolución judicial del pasado 17 de enero, en la que Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana recibieron la noticia de que Santacana era condenado a tres años y tres meses de cárcel por varios delitos económicos mientras que la ex tenista salió airosa del proceso judicial, ahora se ha conocido que el hermano de la conocida ex tenista, Emilio, está en el punto de mira.

Un nuevo escándalo

La escuela deportiva de Emilio Sánchez Vicario, que es una de las más prestigiosas de nuestro país en cuanto a tenis de élite se refiere, se ha convertido en el escenario de una polémica situación que se ha visto ensombrecida por un escándalo de gran alcance mediático. Se trata de una presunta agresión sexual a una menor de 16 años por parte de otros dos menores dentro del recinto. Un asunto denunciado y que, actualmente, se encuentra en investigación por parte de las autoridades competentes.

Arantxa y Emilio Sánchez Vicario durante el programa de TV3 / TV3

«Me acompañó a la habitación y dejó la llave puesta. Estuvimos hablando los tres durante más de media hora. Cuando quise volver a clase, intenté abrir la puerta y me dijo que para dejarme salir tenía que hacerle sexo oral a su amigo», ha contado la menor, de apenas 16 años en su declaración. La víctima, al igual que sus presuntos agresores, son estudiantes del centro mencionado en las líneas superiores. Ellos son hijos de familias millonarias de Rusia y Reino Unido, y, tras la supuesta agresión, difundieron las imágenes al resto de estudiantes.

Habla la madre de la víctima

Este martes, el programa Y ahora Sonsoles ha podido entrevistar a la madre de la víctima, quien ha asegurado que este episodio fue muy difícil para su hija. «Estaba silenciosa. No quería relacionarse con otros compañeros», ha comentado. Además, ha confesado que no recibió el apoyo de la escuela ni del ex tenista, sino que, al contrario, le hicieron entender que era un problema de su hija y los chicos.

Polémica en la escuela deportiva de Emilio Sánchez Vicario / ‘Y ahora Sonsoles’

Lejos de quedarse aquí este complicado entramado, éste podría no ser el único caso, dado que también se está investigado si se enviaron fotografías de la hija del propio Emilio Sánchez Vicario, pero el hermano de Arantxa Sánchez Vicario no le ha dado importancia. «De momento preferimos esperar a ver si denunciamos, aunque no creo que lo hagamos», ha dejado claro.

Los dos menores, que ya no están en la escuela, están acusados de delitos de revelación de secretos y otro contra la libertad sexual. La Fiscalía pide, además, que la Academia sea considerada como «posible responsable civil subsidiaria», es decir, que Sánchez Vicario y el centro respondan a esta situación.

El comunicado de la escuela

Ante lo ocurrido y la vorágine de reacciones que se están sucediendo en torno a esta controversia, la entidad deportiva ha lanzado un comunicado en el que ha asegurado que el suceso descrito ha sido el único hasta el momento y que, desde el primer momento que se conocieron los hechos, la Academia tomó la iniciativa cumpliendo con la legalidad. «La Academia tomó la iniciativa desde el primer momento en que se conocieron los hechos. El colegio no se desentendió en ningún momento», explica la misiva.