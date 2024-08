Ana María Aldón ha vuelto a armar un revuelo en las redes sociales, y esta vez no es por un nuevo look ni por una de sus habituales publicaciones sobre moda, sino por algo mucho más intrigante: ¿se habrá casado en secreto con su actual pareja, Eladio?

Todo comenzó el pasado fin de semana cuando la colaboradora de televisión, famosa por sus estrategias de intriga y por mantener a sus seguidores en vilo, publicó en su cuenta de Instagram dos fotos de ella y Eladio en el mismo lugar pero con un año de diferencia entre ambas: la pintoresca playa de Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Ambas imágenes capturan el mismo amoroso momento en la misma ubicación, pero con una sutil diferencia: en la primera foto, Ana María lleva una brillante alianza en su mano, mientras que en la segunda, que corresponde al 2023, la joya ha desaparecido misteriosamente.

La foto de Ana María Aldón y Eladio en la que se puede ver una alianza. (Foto: Redes Sociales)

Los seguidores de la andaluza no tardaron en notar el detalle y la lluvia de comentarios comenzó: “¿Te has casado en secreto?”, “¡Esa alianza debe tener un significado especial!”, y “La primera foto me parece más romántica, ¿hubo boda?”. La pregunta que todo el mundo se hace es si Ana María ha dado el paso definitivo en su relación con Eladio sin hacer un gran anuncio.

La foto del año pasado en la que no se ve ninguna alianza. (Foto: Redes Sociales)

Ana María ha jugado al despiste, eludiendo responder a los comentarios de sus seguidores y alimentando aún más el misterio. La situación ha llevado a muchos a especular sobre una posible boda secreta. Es cierto que la colaboradora de televisión ha mostrado recientemente su felicidad renovada y el amor que siente por su pareja, pero ¿será este un indicio de que el amor ha llegado a un nuevo capítulo con un enlace inesperado?

Para añadir más leña al fuego, recordemos que la última propuesta de matrimonio de Eladio fue transmitida en vivo durante el programa Fiesta en septiembre del año pasado. En aquel momento, Eladio, quien se gana la vida en el mundo de la hostelería y es 11 años mayor que Ana María, declaró públicamente su amor y pidió su mano en matrimonio. La empresaria, con una sonrisa radiante y ojos llenos de felicidad, aceptó emocionada, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su vida.

El pasado mes de abril, la pareja cumplió un año. (Foto: Redes Sociales)

Si esta boda realmente se ha llevado a cabo en secreto, sería la tercera vez que Ana María Aldón dice «sí, quiero». Su primer matrimonio fue con Manuel, un comerciante local de Sanlúcar con quien abrió una tienda y tuvo una relación de varios años. A pesar de que el matrimonio no es muy conocido entre sus seguidores, Manuel sigue siendo parte de la historia personal de Ana María.

Luego vino el matrimonio con el famoso torero José Ortega Cano, una boda mediática celebrada en septiembre de 2018 en un impresionante palacete de Sanlúcar de Barrameda. La pareja, que comenzó su relación en 2012, parecía destinada a un amor duradero, pero el tiempo mostró que las diferencias eran insuperables y su relación terminó en un divorcio que acaparó titulares.

Ahora, con su nueva pareja, Ana María parece estar en uno de los momentos más felices de su vida. Ha dejado atrás las polémicas y ha demostrado que el amor puede florecer incluso después de los momentos más difíciles. Su nueva relación es una prueba de que el amor verdadero puede surgir cuando menos lo esperas. Por ahora, solo podemos admirar su habilidad para mantener el misterio y disfrutar del dulce romance que claramente está viviendo.