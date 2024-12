Sale a la luz toda la verdad sobre la supuesta mala relación entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado

Durante años, han sido muchas las especulaciones que han circulado acerca la mala relación que existía entre Rocío Jurado e Isabel Pantoja, dos de las figuras más destacadas de la industria musical de nuestro país. A pesar de que ambas artistas llegaron a desmentir dichas informaciones, los rumores no cesaron. De hecho, a día de hoy, hay muchos que continúan opinando que era evidente la rivalidad entre ellas. Pronunciándose sobre esta relación que tantos titulares ha acaparado a lo largo de los años, Chayo Mohedano, sobrina de la intérprete de Como una ola, ha sido la encargada de revelar cómo era la verdadera amistad de su tía con la tonadillera, y lo ha hecho, paradójicamente, en el concierto navideño de Starlite de Pantoja, celebrado el pasado 26 de diciembre en Madrid.

«Yo he dicho antes que con Isabel he tenido vivencias muy bonitas. Y desde chiquitita, además. Entonces no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de esa enemistad. Se querían y se respetaban», comenzaba a decir Chayo. Más allá del contacto personal que mantuvieron, en cuanto al ámbito profesional, la hija de Rosa Benito se sinceraba y aseguraba que si tuviera que elegir entre una de las dos, siempre escogería a Rocío Jurado porque consideraba que «no tenía límites» sobre el escenario. «Absolutamente todo te lo cantaba. Y te lo cantaba por graves, por agudos, por medio tono… Le daba igual. Era insuperable», sentenciaba.

Chayo Mohedano en el Starlite Christmas de Madrid. (Foto: Gtres)

Aún así, al mismo tiempo, tan solo tenía palabras buenas para describir la faceta artística de Isabel Pantoja: «Ella también es una artistaza. Y no solamente en España. Es muy reconocida en el género musical del mundo. Y por eso tiene el Starlite lleno», expresaba.

Las últimas palabras de Isabel Pantoja sobre Rocío Jurado

El 1 de junio de 2006, Rocío Jurado falleció en su casa de Madrid a causa de un cáncer de páncreas. Su pérdida dejó una huella imborrable en la industria de la música española y muchos rostros conocidos se mostraron completamente desconsolados con su muerte. Tanto es así que, casi dos décadas después, Isabel Pantoja, la que muchos definían como su ‘eterna rival’, no pudo contener las lágrimas al hablar de ella desde el plató del programa Top Stars.

Isabel Pantoja en el programa ‘Top Stars’. (Foto: Mediaset)

«Jamás nos hemos llevado mal, nunca en la vida. Es más, le echo muchísimo de menos. Mucho. Y lo pasé muy mal, todavía no puedo escucharle cantar. ¡Era mí compañera!», explicaba visiblemente emocionada.