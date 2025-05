La cuenta atrás está llegando a su fin. La próxima semana se celebrará la 69ª edición del festival de Eurovisión. Certamen musical en el que Melody representará a España con la canción Esa Diva. Este año, la cita tendrá lugar en Basilea, Suiza, concretamente en el St. Jakobshalle y hasta allí se desplazará la artista para comenzar los últimos preparativos para la gran noche musical que con tantas ganas esperan los denominados eurofans.

Antes del esperado 17 de mayo, que es cuando se disputará la gran final, Melody tuvo un encuentro con Pedro Sánchez. El político recibió a la artista en La Moncloa para desearle suerte en esta nueva andadura y, ahora han salido a la luz detalles inéditos de aquella conversación.

Melody posando en un evento. (Foto: Gtres)

Melody acudió a la fiesta de la primavera de RTVE y en el marco de esta reaparición pública explicó cómo fue el encuentro con el presidente del Gobierno. «Me ha deseado que me vaya muy bien. Me felicitó por todo el trabajo que se ha hecho y como he comentado a otros compañeros, me parece muy bonito que se le de un sitio también a la música como se le da al deporte y se les desean los mejores deseos a todos en ocasiones puntuales», comenzó diciendo. «Yo creo que la música que es algo tan importante para nuestras vidas, independientemente de la ideología que cada uno quiera tener porque lo bonito de la vida es el respeto y que uno opine lo que quiera opinar porque eso sino, no sería libertad», añadió. «Creo que se merece la música que se le valore y se le de su sitio y a los artistas y ojalá no sea la primera ni la última vez, que pase con otros compañeros que están luchando y que lo hacen divinamente bien», prosiguió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)

Tras esto, los reporteros congregados le preguntaron a la cantante si Pedro Sánchez se sabía la canción y, haciendo gala de su carisma y humor dijo: «Obvio».

Melody posando ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

A través de las redes sociales, se hizo público el encuentro entre Pedro Sánchez y Melody. De hecho, el presidente publicó un post en sus redes sociales deseándole suerte a la candidata. «Le deseo la mejor suerte a nuestra diva en la próxima edición de #Eurovision2025. Gracias, Melody, por tu entrega, tu talento y tu trabajo. ¡A triunfar el próximo 17 de mayo en Basilea en representación de España!», indicó. Por otro lado, la intérprete de icónicos temas como El baile del gorila, reveló que la Reina Letizia todavía no se había puesto en contacto con ella. Ahora, quedan tan sólo unos días para ver a la artista sobre el escenario. ¿En qué puesto quedará?