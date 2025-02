Rosario Flores está de gira. Un tour llamado Universo de ley que se prolongará hasta el verano haciendo a todos los asistentes disfrutar de sus temas. No es ningún secreto que la música corre por las venas de la familia Flores. Cada uno de ellos, a su manera, ha dejado ver su talento para cantar, bailar o derrochar arte por cada una de las partes de su cuerpo, tanto las generaciones que llevan décadas demostrándolo como las nuevas. Ejemplo de ello es Pedro Antonio, el hijo de Rosario. El joven de sólo 19 años controla a perfección los acordes de la guitarra, el ritmo del cajón flamenco y hasta se arranca a bailar con su madre mientras él toca y ella canta.

Esta escena de madre e hijo podría ser común en las reuniones familiares, pero ahora también lo es sobre el escenario. El joven fruto de la relación de Rosario con Pedro Lazaga lleva ya varios conciertos en los que forma parte del equipo artístico. Puede que esto fuera algo puntual en las actuaciones que ha dado su madre hasta el momento, pero a partir de ahora será algo habitual. Tanto es así que el sobrino de Lolita acompañará a su madre a la guitarra y la percusión.

Rosario Flores y su hijo Pedro Antonio. (Foto:@mariolaorellana)

El tour arrancó en Zaragoza el pasado jueves 20 de febrero, donde la cantante colgó el cartel de «todo vendido» y cuyos beneficios obtenidos irán para su próximo destino es Valencia el 8 de marzo. La ciudad recibirá los fondos de este primer concierto en el que ha colaborado con la Fundación Sesé. Todos ellos irán destinados a los afectados de la Dana. Rosario agotó todas las entradas para esta actuación y puede sentirse orgullosa al haberlo conseguido en otras ciudades que visitará durante la gira.

Rosario Flores en su concierto en Zaragoza. (Foto:Gtres)

La artista sorprendió a los asistentes de la pasada velada cantando junto a Antonio Carmona. El que fuera integrante del grupo Ketama y gran amigo de Antonio Flores ha recibido el cariño de los fans de la intérprete del tema ¡Qué bonito! y, como bien dicen sus estrofas dedicadas a su hermano, «qué bonito cuando te veo ¡ay!, qué bonito cuando te siento», porque todos los presentes la han podido ver y sentir, su talento y carisma, y por supuesto, también el de su hijo, Pedro Antonio. Puede ser que nacer el mismo día que su abuela, Lola Flores, el 21 de enero, le haya transmitido ese don y el duende que siempre caracterizó a la Faraona.

Su romance con Lucía Cepeda Molina

Pedro Antonio puede decir que está viviendo un momento muy bonito, no solo en el campo profesional, sino también en el personal. El joven de 19 años mantiene una relación con la hija de Alba Molina, nieta de Lole y Manuel, Lucía Cepeda Molina. Su historia de amor ha unido a dos grandes familias del panorama musical español y han dejado ver tiernas imágenes como las que compartieron con motivo del cumpleaños del hijo de la coach de La voz.

Lucía y Pedro Antonio no esconden su afecto mutuo y dejan ver que, aunque no hay demasiados datos sobre su idilio, mantienen una relación sólida y estable que podría haber empezado el pasado verano. Así informó la revista ¡Hola!. Una pareja de artistas, cada uno en su campo, él en la música y ella en las letras y el arte pictórico, que puede acabar uniendo para siempre dos de las sagas flamencas más conocidas de España.