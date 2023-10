Este verano se hacía pública la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro. Los cantantes, que habían llegado a comprometerse, ponían fin a una bonita historia de amor de tres años a la que el puertorriqueño dedicó incluso una canción después de que esta llegara a su fin. Sin embargo, la joven catalana ha mantenido un perfil más bajo desde entonces volcándose en su trabajo y dejando de lado las polémicas y las cuestiones que atañen a su vida personal. Hasta ahora. En una bonita entrevista que le ha realizado la actriz Penélope Cruz, Rosalía ha vuelto a desnudar su alma para hablar de su trayectoria profesional, el precio de la fama y sus planes de futuro. Y es que entre otras cosas ha declarado que le encantaría ser madre.

Penélope y Rosalía se conocieron durante el rodaje de Dolor y Gloria, una película de Pedro Almodóvar donde la cantante hace un pequeño cameo. «La verdad es que, desde que nos presentaron, sentí una conexión muy fuerte contigo y mucho respeto y admiración», comienza reconociendo la actriz en la entrevista que le hace para el próximo número Vogue España. Y es que el hecho de que Rosalía comenzase su carrera tan joven, al igual que la de Alcobendas, le llevaba a pensar que esta habría vivido «cosas muy intensas», tal y como la artista confirma.

«Cuando era adolescente tuve una operación de cuerdas vocales. Ese fue un momento un poco difícil para mí, porque tuve que parar de cantar», indica Rosalía. «Y luego, a los 19 años, me fui a hacer el Camino de Santiago sola. Esas son las cosas que más recuerdo de mi adolescencia, además de estar todo el día estudiando música», algo a lo que supo que quería dedicarse cuando tenía cerca de nueve años. «Mis padres siempre me han transmitido que con lo que eligiera que fuera a muerte, que pusiera todo mi ser, mi corazón y mi entrega, que no me quedara a medias. Agradezco que nunca me dijeran que hiciera una carrera para tener una segunda opción más segura. Ellos apoyaron que quisiera ser artista desde el principio, tuve esa suerte», reconoce.

Además, Penélope se interesa también durante la entrevista por su paso por el programa Tú sí que vales, donde fue rechazada por el jurado. «A los 13 años yo ya sabía que quería cantar y estar en el escenario. Tenía esa inquietud, pero no sabía muy bien cómo abrir el melón porque en mi casa nadie se dedicaba a nada que tenga que ver con la industria. Entonces vi que había un casting en Barcelona y me salté el colegio ese día para ir con una amiga. Y conseguí entrar en el programa», empieza explicando. Lejos de recordarlo como una experiencia negativa, Rosalía asegura que aprendió mucho de su paso por el programa: «Me di cuenta de que te tienes que preparar un montón, así que fue una lección de humildad».

En cuanto a lo que supone lidiar con el peso de la fama, la cantante catalana destaca que «es algo que te puede desestabilizar muy fácilmente». «Para mí siempre es una prueba de fuego, es algo que testea mis límites. Y al final siempre pienso: ‘Dios no me da una carga que yo no pueda llevar’». Además, Rosalía confiesa que trata de quitarle hierro al asunto pensando que su oficio «es como cualquier otro». «Pienso que existo para hacer exactamente lo que hago y ese pensamiento me ancla. Yo haría esto incluso gratis, lo haría porque realmente me gusta», apunta.

Y mientras Penélope Cruz reconoce que en ese aspecto era su familia la que le había ayudado a no perder el norte y que fue cuando se convirtió en madre cuando empezó a bajar el ritmo «loco» de trabajo que llevaba y que le había terminado pasando factura, Rosalía le contesta destacando que a ella le haría «mucha ilusión» ser madre algún día.