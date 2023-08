El último «dardo envenenado» que ha lanzado Rosa Benito a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco se ha vuelto a posicionar en la primera línea mediática por un nuevo varapalo judicial. La hija de la apodada como ‘la más grande’ ha sido condenada por el juzgado número 23 de lo Penal de Madrid por no pagar la pensión de su hijo menor de doscientos euros mensuales durante más de cinco años y medio. Siendo así considerada como «autora responsable de un delito de impago de pensiones». Una noticia que ha desatado un sinfín de comentarios al respecto y que, hace tan solo unas horas, ha causado una de las reacciones más inesperadas.

Ha sido Rosa Benito quien ha dado un paso al frente en las redes sociales y ha publicado un mensaje junto a una fotografía que muchos catalogan como una auténtica provocación. La ex mujer de Amador Mohedano compartía hace tan solo unas horas una imagen con David Flores, el hijo pequeño de Rocío Carrasco y Antonio David, en un coche con un texto que ha incendiado las redes: «Cuando la vida te regala momentos como este, qué feliz soy. Te quiero mi vida», escribía la ex colaboradora de televisión.

Rosa Benito y David Flores/ Instagram

Aunque hay opiniones de todo tipo, lo cierto es que la mayoría de los comentarios alegan que dichas palabras se justifican con la resolución de la sentencia del juicio entre madre e hijo. Por ahora, Rosa no se ha pronunciado de una forma directa al respecto, al igual que Rocío Carrasco, quien se mantiene en silencio desde que ha salido a la luz su última derrota judicial. Sin duda, este «dardo envenenado» deja en evidencia que la relación de las que un día fueron tía y sobrina sigue atravesando un momento tenso y complicado.

Del amor al odio

Aunque Rocío Carrasco siempre ha preferido mantenerse alejada de la esfera pública hasta que decidió hablar por primera vez en Rocío, contar la verdad para seguir viva, lo cierto es que su nombre y la saga familiar a la que pertenece nunca ha parado de ser «carne de cañón» en la actualidad de la crónica social del país. Mientras que la hija del boxeador prefería optar por el silencio, su tía, Rosa Benito, era una de las pocas colaboradoras de Mediaset que la defendía a capa y espada, una situación que ha dado un giro radical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)

A juzgar por el último mensaje de Rosa, parece no quedar nada de cariño y relación entre ellas. La cuñada de la intérprete de Como una ola ya comentó en más de una ocasión frente a las cámaras que las declaraciones de Rocío Carrasco sobre Amador Mohedano en el documental mencionado líneas más arriba habían ido demasiado lejos, algo que parece no haber logrado perdonar a día de hoy. Cabe recordar que Carrasco manifestó que en más de una ocasión su madre llamó a su cuñada y que no obtuvo respuesta, unas palabras que negó la propia Rosa Benito desde sus redes sociales: «He leído que decían que me llamaste y no fui. ¿Alguien se lo puede creer? ¡Dejé todo por ti! Ya ves que poca memoria tienen algunos. Hasta te arreglé para tu último viaje…», escribía junto a una fotografía donde posaba junto a Rocío Jurado.