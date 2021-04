Mientras la familia Mohedano Flores permanece callada, quizá esperando a que finalice la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Rosa Benito no ha tenido problema en pronunciarse sobre lo que ha contado su sobrina Rocío Carrasco hasta el momento. Su reacción en ‘Ya es mediodía’ horas después de la primera entrega del especial era la de emocionarse. La peluquera no podía evitar las lágrimas, aún impactada por las declaraciones de la hija de su cuñada, que explicaba que había estado a punto de quitarse la vida y que por eso había decidido dar un paso adelante y romper su silencio después de 20 años.

A pesar de no conocer este episodio autolítico de Rocío, Rosa se mostró tajante con Sonsoles Ónega al responder, rotunda, que no tenía intención alguna de ponerse en contacto con su sobrina. Pero han pasado los días y la alicantina se ha rebelado contra todo lo que ha contado la madre de Rocío Flores en el último episodio. En concreto ha alzado la voz contra la imagen que ha dado Carrasco de sus padres que, según ella, dista mucho de la persona a la que ella conoció.

Tras haber negado que hubiera una caja fuerte en el dormitorio de Rocío Carrasco, como ella desveló en el documental, negando entonces que Antonio David Flores pudiera haberla sustraído, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha ido más allá. Tras escuchar a su sobrina decir que Rocío Jurado falleció sin saber el dictamen del magistrado que llevó la demanda interpuesta por Antonio David en la que pedía una indemnización de mil millones de pesetas, Rosa ha buceado en la hemeroteca con el resultado que esperaba.

Y es que ha localizado un artículo firmado por Beatriz Cortázar, que ha publicado en sus stories, y que pondría en entredicho las declaraciones del documental. La periodista escribe que la cantante había ganado, en primera instancia, al ex guardia civil. Una noticia que data del mismo día en el que la intérprete de ‘Como una ola’ cumplía 56 años -6 meses antes de morir-. «Mi madre se murió con esa pena, con esa espada de Damocles en la espalda», afirma Rocío Carrasco en el documental.

Indignada

A lo largo de sus intervenciones de los últimos días, Rosa Benito no ha podido evitar emocionarse cada vez que ha recordado el inmenso cariño que sentía por Rocío Jurado. Un sentimiento que era mutuo. La peluquera no solo era su cuñada y su estilista, también fue su confidente y su relación era de hermanas. De ahí que haya mostrado su indignación con el «dibujo» que ha hecho Rocío Carrasco de sus padres en la última entrega del documental. «A Pedro parece que le pone cómo…nada. Y a su madre como que era una cagonda. Perdona, pero su madre ha tenido reaños para eso y para más», decía en directo visiblemente irritada. «¿Dónde estamos?¿Con qué Rocío me quedo, con la cagona que dice su hija o la que habla con David y le dice: ‘Me voy tranquila porque estás con mis nietos’?¿Dónde me quedo?¿Qué Rocío conozco yo?».