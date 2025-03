Las aplicaciones de citas ya no son exclusivas de los mortales comunes que se esfuerzan por encontrar el amor entre secciones y perfiles fotográficos bien editados. Ahora, parecen ser el lugar de encuentro para los famosos, que se sienten cómodos en estos espacios virtuales de match y swipes para conocer a su próxima pareja o, al menos, pasar un rato entretenido. Pero, claro, no hablamos de cualquier espacio virtual para ligar, sino de uno que está reservada para los más VIPS: Raya, la app que ha conquistado a modelos, influencers, deportistas de alto nivel y, cómo no, a los más codiciados solteros de la élite.

Entre tanto lujo digital, hay quien no puede evitar contar sus experiencias, y esa persona ha sido la diseñadora andaluza Rocío Osorno, que ha sorprendido con una historia digna de película. Durante una entrevista en el programa de Pedro Jota, En todas las salsas, la creadora de contenido confesó algo que muchos no podrían ni imaginar: se encontró con nada menos que el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, en Raya. El mismo que lleva años haciendo historia en la F1. Lo que, evidentemente, no pudo creer en ese momento. «Una vez me descargué la aplicación, y me encontré con Hamilton… ¡No me lo creí!», dijo Rocío, aún sorprendida por el inesperado encuentro.

Rocío Osorno compartió en sus redes sociales una foto en la que se le ve vestida de flamenca.

Lo más gracioso de todo esto es que Rocío estaba completamente convencida de que era un error de la aplicación. Es como si, al encontrarse con una superestrella mundial, su cerebro no pudiera procesarlo. “Pensé que era un fake… o algo raro”, contó entre risas.

El famoso piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. (Foto: Redes Sociales)

Raya no es cualquier plataforma, es como un club exclusivo al que no todos tienen acceso. Sólo el 8% de los solicitantes son aceptados, y, en el caso de entrar, las reglas son muy claras: nada de capturas de pantalla, no hablar de la aplicación en redes sociales, y, lo más importante, si no hablas con alguien en 10 días, el perfil desaparece como por arte de magia.

Por otro lado, la diseñadora también aprovechó para compartir un dato curioso sobre su vida personal: aunque está soltera, se lleva genial con su exmarido, Coco Robbato. De hecho, destacó que la relación con él es tan buena que, si tuviera que regresar con alguien, él sería la opción más fácil. “Me llevo muy bien con Coco, pero no hay nada más”, dijo la influencer, quien no duda en recalcar que el vínculo que comparten por sus dos hijos es algo que los une para siempre.

Coco Robbato con sus dos hijos en una fotografía de redes sociales.