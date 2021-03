Rocío Flores fue testigo directo de las sobrecogedoras palabras de su madre. Look ha podido saber por fuentes muy cercanas a la hija de Rocío Carrasco que pudo ver en directo los dos primeros episodios del documental titulado ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Lo hizo en su casa de Málaga capital, donde se ha instalado hace algunas semanas, independizada del domicilio familiar donde todavía residen su padre, Olga Moreno y su hermano.

A su lado, inseparable de ella y consciente de que debía estar apoyándola en un momento complicado, su novio, Manuel Bedmar. La persona consultada por este digital cuenta que Rocío Flores estaba bastante alterada, que su sorpresa era mayúscula al ver cada una de las declaraciones de su progenitora, y que los nervios marcaron todo el visionado.

La hija de Antonio David Flores era consciente del revuelo organizado. Escuchar la versión de su madre hizo que se le removieran amargos recuerdos del pasado. Hay que recordar que se marchó de casa de su madre con tan solo 15 años y tras ciertos episodios violentos ocurridos entre ellas. Rocío Carrasco aseguró durante el documental que «creo que mi hija piensa que no soy buena madre». No obstante, Rocío Carrasco no culpó en ningún momento de su relato a su hija: «A ella la responsabilizaron de cosas que no la correspondían, de cuidar de su hermano y le cortaron el vínculo materno (…) al padre de mis hijos nunca le han importado sus hijos, solo le importa él».

La hija de Rocío Jurado se quejó de que sus hijos han crecido pensando que es una mala madre pero que están influenciados por su padre: «Rocío tenía pasión por su madre, quería estar conmigo. La que la he parido soy yo. Ellos son víctimas de una mente diabólica. Él ha conseguido lo que quería cuando nos separamos y me dijo ‘te vas a cagar Rociíto. Me ha quitado a lo más importante que tengo en mi vida, que son mis hijos. Me los ha quitado pero no desaparecido, me los ha quitado teniéndoles y haciéndome que me odien y que tengan mala imagen de mí, que es mucho más cruel si cabe. He tenido a mis hijos muertos en vida, he tenido que hacer como que nos los tengo estando vivos», comentó.

Por último, Rocío Carrasco sorprendió al asegurar que prefiere que sus hijos «sigan creyendo la versión que tienen porque el día que mi hija se dé cuenta de todo lo que ha pasado, de lo que ella ha formado parte y de quien es su padre realmente, va a ser el peor día de su vida y no me gustaría que sufriera».

Rocío Flores: «Intenté tender puentes»

La primera reacción de Rocío Flores al documental de su madre ha llegado a primera hora de la tarde, pocos minutos después de que ‘Sálvame’ anunciase el fulminante despido de su padre de todos los programas relacionados con Mediaset. La nieta de La Más Grande ha grabado un vídeo explicando que intentó entrar en el programa ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ pero que desde la dirección no la dejaron.

«Os hago este vídeo con la total libertad de mis redes sociales, para explicar que ayer, con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo ayer escuché y viví, intenté entrar en directo en el programa que se estaba emitiendo para explicar algo y tender un puente una vez más. Pero no se vio oportuno, no se me dejó entrar. Solo hago este vídeo para que la gente entienda bien por qué no me he pronunciado», ha contado.