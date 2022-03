Rocío Flores y Olga Moreno, unidas por la cirugía estética en su momento familiar más atípico

Rocío Flores y Olga Moreno siguen demostrando que su relación amistosa va más allá de cualquier ruptura. Prueba de ello es su última aparición pública. La hija y la ex de Antonio David Flores eran fotografiadas esta mañana del día 29 de marzo mientras salían de la clínica donde han permanecido ingresadas a consecuencia de sus respectivas intervenciones de lipoescultura. Un momento postoperatorio en el que ambas mostraron unos rostros visiblemente cansados, después de haber permanecido varias horas dentro del centro médico en el que han sido operadas.

Con un rostro fatigado, Rocío Flores admitía a la prensa allí presente que “estaba un poco afectada” tras el ajetreo propio de la situación, aunque todo había salido “bien” según ella misma contaba, ya que “estaba en buenas manos, como siempre”. Unas palabras con las que conseguía tranquilizar a sus fans, que habían permanecido 24 horas en alerta ante la importante intervención a la que se sometía la colaboradora de El Programa de Ana Rosa. Aunque adoptando un segundo plano, Olga Moreno también acompañaba a Rocío con una imagen bastante dolorida. No obstante, la diseñadora no quiso explicar a los medios de comunicación ningún detalle sobre la operación ni sobre el apoyo que había recibido por parte de Antonio David Flores, quien no dudó en visitar a ambas en cuanto finalizaron los procedimientos médicos propios de la liposucción, destinada a eliminar la grasa localizada.

Por otra parte, ha sido en El Programa de Ana Rosa donde se han encargado de dar todos y cada uno de los detalles de la intervención a la que se han sometido la ganadora de Supervivientes y la colaboradora: “Es una operación muy agresiva. Se operó primero Olga, por la mañana, y duró unas tres horas, y Ro por la tarde, y estuvo más horas que Olga porque se complicó un poco, pero luego salió todo bien”, confesaba Adriana Dorronsoro, que también quiso aclarar cómo llevarían a cabo la recuperación: “Están tranquilas. Es una operación complicada y lleva un proceso de recuperación. Deben estar una semana de reposo; no deben hacer deporte en 3 semanas y, en un mes, podrán hacer vida normal. Llevarán una faja durante un mes que se irán cambiando”, zanjaba la periodista.

Mientras que el fin de la operación de la andaluza es el de arreglar el problema de descolgamiento de piel en el abdomen, que padece a raíz de su gran pérdida de peso en Supervivientes, Rocío Flores continúa retocando su imagen para estar cada vez más satisfecha consigo misma. Y es que, teniendo en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina, la influencer ya ha recurrido al bisturí en varias ocasiones en los últimos meses con una operación de pecho, una bichectomía, un aumento de labios, bótox y rinomodelación. Una serie de tratamientos que apenas han afectado a su vida cotidiana, siendo esta liposucción probablemente una de las intervenciones más difíciles que la hija de Rocío Carrasco habría asumido a raíz de su salida de Supervivientes 2020.