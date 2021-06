Día clave para la familia de Rocío Carrasco. La inminente entrevista que ofrecerá en Mediaset este miércoles (22.00 horas) para cerrar su docuserie abarca una actualidad de la familia que ya de por sí viene caldeada de las últimas horas. El incidente en el recuerdo a Rocío Jurado en el cementerio de Chipiona, la visita de su hija a la tumba donde descansa y la expectación por conocer qué pasará una vez termine el documental han servido como atenuantes. A esos ingredientes se le ha sumado la visita de Rocío Flores al plató de ‘El Programa de Ana Rosa’, donde colabora puntualmente.

Allí se ha vivido un acalorado debate entre Joaquín Prat y la hija de Rocío Carrasco a propósito de las últimas palabras de Olga Moreno en ‘Supervivientes’. La concursante ha expresado a sus compañeros la idea que tiene de bautizar a su hija con Antonio David Flores y también a David Flores, el hijo que su marido tuvo con Rocío Carrasco.

El copresentador de Ana Rosa no ha podido evitar expresar su indignación ante unas palabras que él califica como «profundamente irresponsables» y alega que «algo tendrá que decir la madre». Sin embargo, Rocío Flores ha defendido las intenciones de la mujer de su padre y reconoce que la última palabra será de su hermano: «»Su deseo es bautizar a Lola y David porque somos personas muy religiosas, yo lo decidí con 15 años, pero David luego decidirá si se quiere bautizar o no».

Rocío rememoraba cómo fue su bautismo: «Los padrinos cuando éramos pequeños estaban estipulados, como a mí estaba estipulado que fuese mi abuela y no pudo ser». Ese comentario precedió el estallido de la tormenta en plató. Joaquín Prat le preguntaba a la colaboradora si su hermano querría que Rocío Carrasco estuviera en ese día tan señalado: «Claro, imagino que sí, al igual que quería yo que estuviese cuando me bauticé, se notificó tanto a uno como a otro». Pero al final ha terminado por estallar: «Estoy cansada de que se siempre se recalque lo mismo, yo me bauticé con 15 años y mi madre allí no apareció, que me parece respetable, pero lo sabía…», ha dicho.

Joaquín Prat, a Rocío Flores tras afirmar que Rocío Carrasco no acudió a su bautizo: «Me llama la atención que no recuerdes si había sucedido lo que sucedió con tu madre» #AR2J https://t.co/iUh99gAXbs — Telecinco (@telecincoes) June 2, 2021

El presentador ha querido seguir debatiendo sobre el asunto y le ha cuestionado a Rocío Flores si con 15 años ya vivía con su padre en Málaga:

«No me acuerdo, lo hice en cuarto de la ESO, creo que todavía estaba con uno y con el otro, no me hagas mucho caso, pero la ceremonia fue en la iglesia de La Moraleja». Pero Joaquín Prat se quedó perplejo ante la respuesta de la joven: «A ver, Rocío, con todos los respetos, tienes que recordarlo. Tienes que recordar si en un momento tan importante de tu vida tú todavía vivías con tu madre y Fidel la mitad del mes».

El voltaje empezaba a subir y Rocío Flores se ha mostrado a la defensiva: «Pues yo te digo que no lo recuerdo exactamente, pero si quieres que te lo confirme, te lo miro y te lo confirmo mañana mismo o esta tarde». Finalmente, Prat se ha aplacado: «No, no, esto no se trata de un interrogatorio, pero me llama la atención que no recuerdes que en ese momento estabas o no estabas ya con tu madre o si había o no sucedido lo que sucedió con tu madre», ha finalizado.