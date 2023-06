Rocío Flores estalla tras el plantón de su madre: «Me ha destrozado la vida»

Rocío Carrasco y Antonio David Flores continúan con su guerra en los juzgados. Era el pasado 2021 cuando, mientras la hija de «la más grande» relataba por primera vez en televisión todo lo vivido con su ex pareja, sus hijos acudían a los juzgados para declarar contra ella por el impago (durante más de tres años) de la manutención de David, su hijo menor. Tras iniciar el proceso, el juicio estaba previsto para este miércoles 28 de junio pero, para sorpresa de todos los involucrados, Rocío Carrasco no apareció. Era una fecha muy esperada para la familia ya que, por primera vez en mucho tiempo, la cita judicial suponía el reencuentro entre Rocío Flores y su madre pero, tal y como ha trascendido, la hija del Pedro Carrasco ha preferido optar por acogerse a su derecho de no declarar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Horas más tarde del «plantón», Rocío Flores acudía al canal de YouTube Derecho al corazón, presentado por el periodista y abogado Jesús Manuel Ruiz. Desde este espacio, la primogénita de unas de las parejas más polémicas de la historia de la televisión, confesaba la alteración e incertidumbre que sentía horas previas al juicio tras pensar en el posible reencuentro que podía vivir con su madre: «Nosotros nos hemos presentado en el juzgado y para la sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa».

Visiblemente emocionada, la hija de Antonio David manifestaba que no entendía los motivos por los que su madre no se ha presentado al juicio. «Mi postura siempre ha sido super clara: pese al daño que me ha hecho y haberme señalado públicamente en un documental, además de haberme destrozado la vida, yo siempre he tenido la postura clara de que era mi madre», sostenía.

Rocío Flores en el programa ‘Derecho al corazón’/YouTube

Aprovechando su intervención en el espacio de la plataforma mencionada, la nieta de Rocío Jurado aseguraba que su intención no era declarar en contra de su madre, y que era una decisión que ya había tomado previamente. Los abogados que se encontraban presentes en la mesa de debate explicaban a la joven que su madre sabía que tenía este juicio pendiente pero que tenía todo el derecho de no acudir, según la ley. Una explicación que ha provocado las lágrimas de decepción de Rocío Flores en directo.

Tras la decisión de Rocío Carrasco, el juicio ha quedado aplazado y, por el momento, se desconoce cuál será la fecha en la que se fije de nuevo la cita judicial. Por otro lado, cansada de la situación, la ex concursante de Supervivientes ha expresado que solo desea que se acabe todo cuanto antes: «Estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad», concluía.